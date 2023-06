Da scarpe di "serie B" a sandali super chic da indossare in ogni occasione: ecco una mini selezione di ciabatte slides da puntare quest’estate.

Definirle semplicemente “sandali da piscina” ci sembra un po’ riduttivo e poco importa se sono sempre le prime a finire nella nostra borsa per la spiaggia: quest’estate le ciabatte slides saranno al nostro fianco anche in mille altre occasioni.

Soluzione ideale per combinare comodità e stile, già da qualche stagione non si tirano più fuori dalla scarpiera solo per godersi la tintarella o per trascorrere qualche ora di relax a bordo piscina.

Declinate in un’infinità di nuove varianti, le ciabatte slides oramai si sfoggiano con orgoglio anche in città, persino nelle circostanze più eleganti.

I modelli in gomma colorata (che di solito si abbinano al costume o al telo mare) sono ora proposti anche in versione chunky, con la suola alta e spessa, e si portano con nonchalance anche con capi più ricercati come chemisier impalpabili, pantaloni in lino leggero o più pratici bermuda.

Ma tra le novità delle collezioni SS23 ci sono anche ciabatte slides in rafia intrecciata, in suede, in pelle o impreziosite da applicazioni gioiello, perfette per esaltare il look anche di sera o nelle occasioni speciali.

Noi in questa mini gallery vi mostriamo alcune delle nostre preferite.

7 ciabatte slides per l’estate 2023

ARKET Sandali slides platform in suede

Credits: arket.com

ADIDAS Adilette, ciabatte con suola in gomma e le iconiche righe

Credits: adidas.it

TORY BURCH Sandali slides in pelle imbottita con logo sulla tomaia

Credits: toryburch.com

HAVAIANAS Pool slides fucsia con suola in gomma

Credits: havaianas.com

ACNE STUDIOS Ciabatte slides in pelle nera con maxi fiocco sulla tomaia

Credits: luisaviaroma.com

ZARA Sandali bassi effetto intrecciato

Credits: zara.com

CHRISTIAN LOUBOUTIN Sandali slides in pvc con decorazione di cristalli

Credits: mytheresa.com

Foto in apertura: GettyImage