H&M: i nostri pezzi preferiti per il mese di Ottobre sono questi qui
L'arrivo di Ottobre e dei primi freddi (ehm, più o meno, dai), ci fa tornare la voglia di indossare tessuti morbidi e nuance calde.
La selezione autunnale di H&M punta proprio sull'alchimia perfetta tra comfort ed eleganza quotidiana, regalandoci proposte versatili pensate per accompagnarci con naturalezza dal lavoro al tempo libero.
Protagonisti, inutile dirlo, i capispalla, in particolare quelli declinati su una palette giocata sui toni avvolgenti del foliage: da un lato troviamo l’intramontabile blazer oversize color cioccolato, dall’altro un sofisticato trench monopetto color ruggine con cintura in vita, capace di regalare subito una nota calda e ricercata anche al look più semplice.
Sotto, spunta lui, il vero passe-partout di stagione: un morbidissimo pullover misto cashmere, da alternare a capi più romantici come la camicia bianca con balza in vita e dei pratici pantaloni cargo beige o una minigonna stampa check che strizza l’occhio allo stile preppy.
E per chi cerca una nota grintosa ma femminile, la gonna midi stampa pitone si rivela il capo jolly perfetto da sdrammatizzare con un maglione e uno stivaletto.
Il tocco finale? Gli accessori, of course! Un foulard rosso in maglia fine da legare in vita o al collo, degli orecchini sofisticati con le perle, una borsina a sacchettino in raso e le immancabili slingback con tacco midi, comodo e chic.
Pronte a farvi ispirare dalla nostra wish list?
Cosa comprare da H&M a Ottobre: 13 pezzi chiave del guardaroba d'autunno
Trench ruggine, H&M
Pullover misto cashmere, H&M
Pantaloni beige cargo, H&M
Slingback a punta con tacco midi, H&M
Blusa in viscosa, H&M Studio
Gonna-shorts stampa check, H&M
Abito a pois con sciarpina, H&M
Orecchini pendenti con le perle, H&M
Borsa a sacchetto, H&M
Camicia bianca peplum, H&M
Pencil skirt pitonata, H&M
Blazer oversize color cioccolato, H&M
Foulard in maglia fine, H&M
Credits: 2.hm.com
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