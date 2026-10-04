Un profumo da 35,95 euro che viene scambiato per una fragranza di nicchia: Zara Saffron & Orange Flowers è la nuova ossessione chic firmata Jo Malone CBE.

Lanciato nel 2022 all’interno della collezione Zara Ocean by Jo Malone, Saffron & Orange Flowers è tornato a dominare TikTok e le chat tra amiche beauty addicted. Video di “profumo del giorno”, commenti entusiasti, domande insistenti: ma davvero è di Zara?

La risposta breve è sì. Ed è proprio questo il punto: sulla pelle non sembra affatto un low cost. La firma è quella di Jo Malone CBE, profumiera britannica oggi alla guida del brand Jo Loves, che per Zara sta creando alcune delle fragranze più interessanti della fascia sotto i 40 euro.

Che cos’è Zara Saffron & Orange Flowers e perché se ne parla ovunque

Saffron & Orange Flowers è un’eau de parfum da 100 ml pensata ufficialmente per lei, ma percepita da molte come tranquillamente unisex. Fa parte della linea Zara Ocean by Jo Malone, una piccola collezione di fragranze curate personalmente dalla creatrice inglese per il marchio spagnolo.

Sul sito italiano, il profumo viene descritto come una passeggiata dorata al tramonto: agrumi luminosi in apertura, un cuore speziato e un fondo morbido e muschiato. Prezzo indicativo: 35,95 euro per 100 ml. In pratica, il costo di un rossetto di lusso per una bottiglia intera di profumo “da boutique”.

Secondo la community di Fragrantica.it, che raccoglie recensioni di appassionati da tutto il mondo, la valutazione media è superiore a 4 stelle su 5, con quasi 300 voti. Non male per una fragranza da fast fashion, spesso considerata “uno dei migliori lavori di Jo Malone per Zara”.

Le note: cosa sentite davvero quando lo spruzzate

La piramide olfattiva è più complessa rispetto a molti altri profumi del brand. In testa ci sono zafferano, arancia, bergamotto e un accenno di note verdi. Nel cuore, fiori d’arancio, ylang-ylang e gelsomino. Sul fondo, muschio e sfumature legnose che avvolgono senza appesantire.

Tradotto sul naso: le prime spruzzate sono luminose, agrumate, quasi solari. Dopo pochi minuti emerge il vero protagonista, il fiore d’arancio, cremoso e vellutato, che non diventa mai troppo saponoso. Lo zafferano aggiunge una nota calda, leggermente speziata, che dà quell’effetto “profumo di nicchia” di cui tutti parlano.

L’immagine più usata da chi lo ama è quella dell’inizio autunno: l’aria è ancora tiepida, le foglie iniziano a dorarsi, voi avete addosso un maglione di cashmere e una borsa in pelle morbida. È un profumo dorato, avvolgente, ma allo stesso tempo pulito, molto diverso dalle vaniglie zuccherine che invadono spesso la fascia low cost.

Somiglia a Elie Saab Le Parfum? Il punto su “dupe sì o no”

Molte recensioni italiane paragonano Saffron & Orange Flowers a Elie Saab Le Parfum, celebre fragranza designer ai fiori d’arancio. Alcune lo definiscono quasi identico, altre vedono solo una parentela di stile.

La verità sta nel mezzo: se amate i bouquet luminosi a base di fiore d’arancio, vi muoverete nello stesso universo olfattivo. Tuttavia lo zafferano di Zara aggiunge un tocco più speziato e contemporaneo, meno “da sposa” e più “ragazza chic in città”. Non è il classico dupe spudorato, quanto piuttosto un’alternativa smart con una sua personalità.

Durata, scia e stagioni: come si comporta nella vita reale

Secondo diverse review internazionali e delle utenti italiane, la durata sulla pelle va dalle quattro alle sette ore, con una scia moderata nelle prime due-tre ore che poi si avvicina al corpo. Sui tessuti, molte riportano una persistenza anche di uno-due giorni, soprattutto su sciarpe e maglieria.

In pratica, con 3-4 spruzzi siete coperti per l’intera giornata in ufficio, magari con un ritocco leggero verso sera se avete un aperitivo. Per un’eau de parfum da circa 36 euro, le performance sono superiori a tanti profumi designer molto più cari, soprattutto quelli in versione eau de toilette.

Quanto alle stagioni, Saffron & Orange Flowers dà il meglio in primavera, nelle sere estive non troppo afose e all’inizio dell’autunno. Nel pieno della canicola mediterranea può risultare un filo intenso per chi non ama i fiori bianchi speziati: in quel caso bastano uno-due spruzzi strategici su polsi e nuca.

Prezzo, dove trovarlo e a chi consigliarlo

In Italia Saffron & Orange Flowers è disponibile nei negozi Zara con reparto beauty e sul sito del brand, generalmente nel formato unico da 100 ml a 35,95 euro. Trattandosi di una fragranza molto chiacchierata sui social, può capitare che finisca temporaneamente esaurita: conviene tenere d’occhio gli arrivi se vi incuriosisce.

A chi piacerà di più? A chi ama i fiori d’arancio eleganti, i profumi puliti ma caldi, e desidera un’alternativa più accessibile ai grandi nomi della profumeria selettiva. A chi vuole un scent “expensive but cool” da abbinare a capelli lucidi, anfibi o lug boots e borsa in pelle, senza sforare il budget del mese.

Potrebbe non entusiasmare chi cerca solo fragranze gourmand iper dolci o chi detesta ogni traccia di zafferano e fiori bianchi. Ma se nel vostro cassetto c’è almeno un profumo solare e floreale, vale la prova: difficilmente troverete qualcosa di così curato, firmato da Jo Malone, a questo prezzo.