Gli abiti chemisier sono gli alleati perfetti del guardaroba femminile per tutta estate
Sono da sempre capaci di traghettarci verso nuove stagioni, stiamo parlando degli abiti chemisier.
Vestiti tra i più rivoluzionari del guardaroba femminile di ieri e di oggi. Conosciuti anche come shirt dress o abiti a camicia, questi abiti si confermano, ancora una volta, la risposta più potente ai look comfort eleganti della moda primavera estate 2026.
Da camicia ad abito iconico...
Chemisier dal francese chemise (camicia), questo capo unisce la rigorosa pulizia sartoriale della camicia maschile alla fluida sensualità di una gonna. Una reinterpretazione di un pezzo prettamente maschile ma in chiave iper-femminile. Ed è proprio in questo semplice concetto che si nasconde la forza degli abiti chemisier!
Simbolo, ancora oggi, di una modernità semplice che ha attraversato decenni di storia e vestito le donne più eleganti al mondo.
Da Audrey Hepburn che lo trasforma in un manifesto dello stile effortless chic, a Brigitte Bardot che lo rende malizioso e squisitamente francese. E poi Jackie Kennedy che preferisce le versioni più strutturate e croccanti con gonne a trapezio e colori pastello. Fino alle icone contemporanee come Kate Middleton.
I modelli chemisier più chic dell'estate?
L'abito chemisier è da sempre emblema di un'eleganza comoda e pratica ma non per questo scontata. È la risposta giusta a qualsiasi dilemma fashion. Il porto sicuro per costruire outfit primaverili o look estivi...
Ne sono un chiaro esempio i vestiti a camicia che rispettano il design originario. Maxi shirt in cotone croccante a righe o nuance pastello proprio come le più classiche camicie da uomo da indossare come abiti con o senza cintura!
Più leggeri e femminili, gli chemisier in viscosa o seta che scivolano sul corpo mantenendo però la vita segnata da cinture e tagli ad hoc. I passe-partout sono gli shirt dress in lino, tessuto must have dell'estate, in tonalità naturali e basiche da cui partire per giocare con accessori e scarpe.
Non mancano chemisier preppy con gonne corte e a ruota, stampe divertenti e maniche a palloncino. Per uno stile effortless chic puntare sempre sui modelli minimal di shirt dress, smanicati o non, da indossare con giacche più o meno casual.
Ecco qui gli abiti chemisier da non farsi scappare quest'estate
COS
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STELLA MCCARTNEY
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ALVIERO MARTINI PRIMA CLASSE
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H&M
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MARELLA
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SEMICOUTURE
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ERIKA CAVALLINI
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LES FILLE D'EVA
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LUISA SPAGNOLI
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MANGO
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PARFOIS
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TWINSET
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ZARA
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