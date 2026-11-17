In cerca di idee su quali modelli e colori di scarpe abbinare ai jeans bianchi? Lasciatevi ispirare da queste 5 combo di grande effetto.

Bisogna ammetterlo: è durante la bella stagione che i jeans bianchi esprimono al meglio tutto il loro potenziale, ma chi l’ha detto che bisogna rinunciare a loro non appena si avvicina l’inverno.

Basta solo scegliere gli abbinamenti giusti (e soprattutto le scarpe giuste) per trasformarli in un grande passepartout da sfruttare anche nei mesi più freddi.

Certo, individuare al volo un paio di jeans bianchi dal fit che più ci valorizza e abbinarli a un maglione caldo e avvolgente o a un dolcevita è facilissimo, la vera sfida inizia quando si tratta di trovare le calzature più adatte con cui finire il look.

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Che scarpe abbinare quindi ai jeans bianchi per completare gli outfit quotidiani e valorizzare bene le proporzioni? Tutto dipende dal taglio e dalla vestibilità dei jeans che si vogliono sfoggiare.

I jeans bianchi, infatti, si sposano praticamente con qualsiasi colore e questo significa che ci si può sbizzarrire passando da calzature a tinta unita, dalle nuance delicate o più accese, fino a quelle dai motivi animalier.

Ma ecco nel dettaglio 5 combo a cui potete dare una chance quest’inverno.

Che scarpe abbinare ai jeans bianchi: 5 combo da provare

01. Jeans bianchi a gamba dritta + Friulane verdi e blu

Per elevare all’istante anche un semplicissimo look composto da maglione girocollo e jeans a gamba dritta, vi servono solo un paio di Friulane Mary Jane, meglio ancora se declinate in nuance raffinate e delicate, come il verde e il blu.

Jeans straight alla caviglia LEVI’S + Friulane Mary Jane con il fiocco CAYUMAS

Credits: levi.com/ cayumas.com

02. Jeans flared + Camperos

Per un look d’ispirazione retrò, spazio alla combo “jeans flared + Camperos”, un’accoppiata dal gusto Seventies che funziona sempre e che si può sfruttare in diversi momenti della giornata.

Jeans bianchi dal fondo svasato 7 FOR ALL MANKIND + Camperos in crosta con il tacco largo MARELLA

Credits: 7forallmankind.com/ it.marella.com

03. Jeans a palazzo + slingback leopardate

Che scarpe abbinare ai jeans bianchi durante un’uscita serale? Che sia per un aperitivo dopo l’ufficio o una cena informale con le amiche, la prima cosa da fare è partire da un modello a palazzo e poi valorizzare il look con delle slingback dai motivi animalier.

Jeans bianchi a palazzo FRAME + Slingback a stampa leopardata STUART WEITZMAN

Credits: frame-store.com/ eu.stuartweitzman.com

04. Jeans balloon + pumps viola

Per un look che strizzi l’occhio alle ultime tendenze, via libera al mix “jeans balloon + pumps”, meglio ancora se con kitten heels e declinate nel colore del momento, il viola.

Jeans bianchi balloon ARKET + Pumps REFORMATIOIN

Credits: arket.com/ thereformation.com

05. Jeans larghi + stivali bordeaux

E perché non provare i jeans bianchi larghi con degli stivali al ginocchio bordeaux. Con i modelli wide leg si può giocare con due styling diversi. Quali? Potete lasciarli cadere morbidi sugli stivali oppure infilarli dentro il gambale, come amano fare ultimamente trend setter e celeb.

Jeans bianchi wide leg NILI LOTAN + Stivali bordeaux ZARA

Credits: mytheresa.com/ zara.com