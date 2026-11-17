Trent'anni dopo l'uscita di “Wannabe”, l'hotel londinese che ha contribuito a trasformare le Spice Girls in superstar internazionali continua a essere un luogo simbolo della cultura pop

Trent'anni fa, un gruppo musicale composto da cinque ragazze fino ad allora sconosciute pubblicava il suo primo singolo, cambiando per sempre la storia della musica pop. Erano le Spice Girls e il brano era Wannabe, uscito nel 1996 e certificato cinque volte disco di platino. Una canzone destinata a spalancare loro le porte del successo mondiale e a dare il via al fenomeno della Spicemania.

Ma Wannabe segnò anche l'inizio della filosofia che avrebbe accompagnato le Spice Girls per tutta la loro carriera: il Girl Power, prima di tutto. Un messaggio di indipendenza, amicizia e solidarietà femminile che avrebbe aperto la strada a molte delle girl band venute dopo di loro.

E, come per tante altre icone della musica pop, prima e dopo di loro, il videoclip ebbe un ruolo fondamentale nel decretarne il successo.

Girato e montato per dare l'impressione di un'unica ripresa senza interruzioni, il video mostra le cinque ragazze scatenarsi tra i sontuosi interni del Midland Grand Hotel, oggi conosciuto come St. Pancras London, un albergo a cinque stelle con camere a partire da circa 617 dollari a notte.

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Con indosso gli outfit che sarebbero diventati parte integrante delle loro identità – Posh con il suo tubino nero, Sporty in Adidas, Baby con i codini e così via – le Spice Girls ballano senza alcuna inibizione tra gli anziani ospiti dell'hotel, girando su sé stesse e volteggiando mentre ricordano a tutti che, prima di qualsiasi relazione sentimentale, vengono le amiche.

Nonostante le resistenze della casa discografica, Mel B e Geri Halliwell insistettero affinché fosse proprio Wannabe il singolo di debutto del gruppo. Erano convinte che rappresentasse il modo migliore per presentare al mondo le loro personalità e il manifesto del Girl Power. E avevano ragione.

La grandiosità vittoriana dell'hotel, con i suoi soffitti a volta, i tavoli apparecchiati con tovaglie bianche e i camerieri in smoking, offriva il contrasto perfetto con l'irriverenza delle Spice Girls. Da una parte l'eleganza di altri tempi, dall'altra l'energia esuberante, moderna e sfacciatamente divertente delle cinque ragazze. Un contrasto che raccontava alla perfezione ciò che il gruppo sarebbe arrivato a rappresentare.

La canzone e il suo videoclip contribuirono a trasformare le Spice Girls in un fenomeno globale. Quando il video venne trasmesso per la prima volta sul canale musicale britannico The Box, raggiunse la vetta della classifica dei video più richiesti dagli spettatori nel giro di appena due ore.

Rimase al primo posto per ben 13 settimane, fino a quando non venne scalzato dal successivo videoclip del gruppo, Say You'll Be There. Wannabe sarebbe poi diventato il video più richiesto nella storia del canale, conquistando anche il premio come Best Dance Video agli MTV Video Music Awards del 1997.

Nel frattempo, l'hotel, inaugurato per la prima volta nel 1873, è diventato una sorta di luogo di pellegrinaggio per gli appassionati di cultura pop. Ancora oggi, i fan delle Spice Girls lo visitano regolarmente per scattarsi una fotografia sulla monumentale scalinata di marmo composta da 83 gradini, proprio quella su cui le cinque ragazze eseguirono una delle coreografie più memorabili del videoclip, ballando perfettamente sincronizzate sulle note del ritornello.

Una testimonianza non soltanto dello status iconico raggiunto dalle Spice Girls, ma anche del ruolo che un hotel può avere nella storia della cultura pop, contribuendo a trasformare un semplice videoclip in un pezzo di storia della musica.

In fondo, si potrebbe persino sostenere che sia anche merito del Midland Grand Hotel se, ancora oggi, conosciamo a memoria ogni singola parola di Wannabe.

Questo articolo è stato scritto originariamente da Roxana Diba per Grazia USA