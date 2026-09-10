Dagli stivali Wellington ai mocassini con la suola in gomma: se non sapete mai che scarpe mettere quando piove, scoprite i modelli must nella nostra selezione.

Durante i mesi invernali non ci poniamo neanche il problema e, del resto, quando le previsioni meteo non promettono nulla di buono, ci basta rispolverare un paio di stivali qualsiasi per affrontare con nonchalance le giornate di pioggia.

Ma d’estate la domanda sorge spontanea: che scarpe indossare quando piove?

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Specialmente in una stagione come questa, in cui non abbiamo fatto il cambio armadi e i sandali occupano ancora un posto in prima fila nella nostra scarpiera, trovare delle calzature capaci di proteggerci dall’acqua ma al tempo stesso di non compromettere la riuscita dei nostri look non è così facile.

Ma in fondo esiste la soluzione per non farsi cogliere impreparate: avere a disposizione pochi modelli strategici.

Dato che gli stivali Wellington (amatissimi da style icon del calibro di Sienna Miller e Alexa Chung) svettano sempre in cima alla lista delle calzature must-have da avere sempre a disposizione, puntarne almeno un paio, alti o bassi, da sfoggiare adesso, nei giorni di pioggia, può essere un’ottima idea.

Se in agenda non ci sono all’orizzonte appuntamenti formali, le scarpe da barca o delle sneakers in pelle sono sempre le benvenute. Al contrario, se in agenda ci sono impegni che richiedono look più raffinati e ricercati, meglio orientarsi su qualcosa di più versatile, come dei mocassini con la suola chunky o delle Mary Jane con la suola in gomma.

In quei giorni in cui bisogna fare i conti con solo una pioggerellina leggera, invece, anche delle décolleté con lo scollo a mandorla, meglio ancora se con tacco mini, possono essere un’opzione.

Anche voi vi chiedete sempre che scarpe indossare quando piove e fino ad oggi non avete mai trovato risposta? Beh, ecco una selezione di modelli che vi faranno schiarire subito le idee.

Che scarpe indossare quando piove: 8 modelli salva-look

BARBOUR Stivali Wellington con fodera in tartan

Credits: barbour.com

GH BASS Mocassini in pelle con la suola carrarmato

Credits: ghbass-eu.com

NEW BALANCE Sneakers 950 d’ispirazione basket

Credits: newbalance.it

VELASCA Mary Jane in pelle liscia

Credits: it.velascawomen.com

AYEDE Pumps con scollo a v con tacco mini

Credits: aeyde.com





SPERRY Scarpa impermeabile modello Saltwater 1-Eye Duck Boot

Credits: sperry.com

HUNTER Stivaletti bassi da pioggia

Credits: hunterboots.co.uk

OVYÉ Scarpe da barca in pelle marrone

Credits: ovye.it

Foto in apertura: GettyImage