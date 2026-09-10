Comfort, design e libertà di movimento, BALIOS S LUX accompagna genitori e bambini alla scoperta della città, fin dai primi mesi

In città, quando arriva un bambino, ogni centimetro conta. Nel bagagliaio dell’auto, in ascensore, in casa e durante gli spostamenti quotidiani, riuscire a ridurre gli ingombri può fare davvero la differenza. È da questa esigenza che nasce una delle principali novità dell’ultima evoluzione di BALIOS S LUX di CYBEX Gold, la FOLD COT di Balios, una navicella innovativa che può essere richiusa sia quando è montata sul telaio sia separatamente, raggiungendo dimensioni compatte e facili da gestire. Una soluzione pensata per essere sistemata più comodamente nel bagagliaio dell’auto oppure riposta in casa quando non viene utilizzata.

All’interno, il materassino in morbida schiuma, solido e traspirante, è studiato per offrire al bambino sostegno, comfort e una ventilazione ottimale fin dai primi mesi.

Essere genitori in città, del resto, è anche una questione di organizzazione. Marciapiedi affollati, pavé, mezzi pubblici, ascensori non sempre generosi e giornate che iniziano con una passeggiata al parco e continuano tra commissioni, appuntamenti e pranzi con gli amici. Quando arriva un bambino cambiano i ritmi, ma non necessariamente la voglia di muoversi, uscire e vivere la città.

È pensando proprio alle esigenze delle famiglie contemporanee che CYBEX ha progettato BALIOS S LUX, un passeggino che mette insieme comfort, flessibilità e praticità per accompagnare genitori e bambini nella quotidianità urbana.

Questione di praticità

Una mattina al parco, un giro in centro, un tragitto in auto, la vita con un bambino è fatta di programmi che cambiano e di esigenze diverse. Ecco perché la versatilità diventa uno degli elementi centrali di BALIOS S LUX.

Un unico telaio permette infatti tre modalità di utilizzo. Può accogliere la navicella richiudibile BALIOS, qualsiasi seggiolino auto per neonati CYBEX oppure la seduta passeggino, dotata di reclinazione ergonomica completamente distesa. A rendere più semplici anche i gesti quotidiani c’è poi l’esclusiva cintura con regolazione one pull, studiata per ottenere una vestibilità sicura e ottimale in pochi secondi.

Una flessibilità che consente di scegliere la configurazione più adatta al momento e di accompagnare il bambino nelle diverse fasi della crescita senza rinunciare alla libertà di movimento.

Comfort in movimento

La città, però, non è fatta soltanto di superfici perfettamente lisce. Ci sono ciottoli, pavé, marciapiedi irregolari e tutti quei piccoli ostacoli che fanno parte del paesaggio urbano.

BALIOS S LUX è dotato di un avanzato sistema di sospensioni progettato proprio per affrontare con maggiore facilità contesti diversi e offrire una guida fluida e confortevole sia al bambino sia a chi spinge il passeggino. Anche il cestello portaoggetti, coordinato nel colore e con una capacità fino a 10 kg, diventa parte integrante del progetto, perché nella quotidianità delle famiglie lo spazio a disposizione non sembra essere mai abbastanza.

Il comfort continua nella seduta e nella navicella richiudibile BALIOS, entrambe dotate di cappottina parasole UPF 50+ con tettuccio integrato e finestra superiore in mesh, pensata per favorire la circolazione dell’aria e creare per il bambino un ambiente ventilato e protetto.

Più spazio, meno ingombro

Chi vive in città conosce bene il valore di ogni centimetro, soprattutto quando bisogna far convivere passeggino, borse e tutto il necessario per un bambino con il bagagliaio di un’auto o gli spazi di casa.

Una delle novità di BALIOS S LUX risponde proprio a questa esigenza. La FOLD COT di Balios può essere richiusa sia quando è montata sul telaio sia separatamente, raggiungendo dimensioni compatte che consentono di sistemarla più facilmente nel bagagliaio oppure di riporla in casa quando non viene utilizzata. All’interno, il materassino in morbida schiuma, solido e traspirante, è studiato per offrire al bambino sostegno, comfort e una ventilazione ottimale.

BALIOS COT S LUX offre uno spazio accogliente ed ergonomico utilizzabile dalla nascita fino ai sei mesi e si integra con il sistema da viaggio BALIOS S LUX.

Design formato famiglia

Funzionalità e comfort, certo, ma anche estetica. Perché gli oggetti che entrano nella quotidianità non devono necessariamente scegliere tra essere belli ed essere pratici.

Con BALIOS S LUX, CYBEX porta nel mondo della prima infanzia quell'incontro tra design, sicurezza e funzionalità che caratterizza la filosofia del brand. Il risultato è un passeggino pensato per inserirsi con naturalezza nella vita delle famiglie contemporanee, dalle passeggiate del weekend agli spostamenti di tutti i giorni.

Perché diventare genitori cambia molte cose, ma non deve necessariamente cambiare il proprio modo di vivere la città. E quando comfort, praticità e stile riescono a viaggiare insieme, uscire di casa diventa decisamente più semplice.