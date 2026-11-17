Da settimane su Reddit e TikTok il bucato è diventato un romanzo d’azione: tutti inseguono un misterioso ingrediente segreto. L’ho provato anche io, e i miei vestiti non sono mai stati così puliti.

Partiamo da una scena familiare: si apre l’oblò, il bucato profuma, tutto sembra a posto. Poi si indossa la maglietta da palestra e, dopo dieci minuti, torna quell’odore di sudore "di ritorno".

È il problema classico dei tessuti sintetici e del bucato sportivo lavato a 30 o 40 gradi. Sui social qualcuno ha giurato di averlo risolto grazie a un enzima "segreto" nascosto in alcuni detersivi: la lipasi. Io, naturalmente, ero scettica. E quindi ho fatto quello che qualunque mente curiosa farebbe: ho preso un detersivo enzimatico con lipasi e l’ho messo alla prova su tre carichi veri.

Che cos’è davvero la lipasi nei detersivi enzimatici

Un detersivo enzimatico non è una pozione magica, ma una formula che aggiunge enzimi specifici ai tradizionali tensioattivi. I tensioattivi staccano lo sporco in generale, gli enzimi attaccano tipi di sporco molto precisi.

Le proteasi spezzano le proteine di sangue e sudore, le amilasi puntano agli amidi di pasta e salse, le cellulasi migliorano l’aspetto del cotone. La protagonista del momento, però, è la lipasi: l’enzima che scioglie i grassi, dal sebo della pelle agli oli da cucina.

È qui che la lipasi diventa l’eroina silenziosa del bucato sportivo e dei tessuti sintetici. Quegli odori "appiccicati" alle fibre sono spesso mix di grassi e batteri: togliere bene i primi aiuta a togliere anche i secondi. Secondo prove di laboratorio citate dall’industria dei detergenti, aggiungere lipasi a una formula base migliora la rimozione dello sporco grasso di circa il 24-27 per cento.

Gli enzimi da bucato, lipasi compresa, lavorano al meglio tra 20 e 40 gradi: perfetti per chi vuole risparmiare energia senza rassegnarsi al bucato che puzza. Non a caso il mercato mondiale delle lipasi per detergenza vale centinaia di milioni di dollari l’anno e cresce proprio grazie ai cicli di lavaggio a bassa temperatura.

Il mio test con un detersivo enzimatico con lipasi

Per capire se tutto questo entusiasmo fosse meritato ho scelto tre nemici giurati: kit da palestra in poliestere, asciugamani un po’ unti e lenzuola usate nelle notti più calde. Prima, con il mio solito detersivo, l’odore tornava appena il corpo si scaldava.

Ho lavato tutto a 30 gradi con il detersivo enzimatico con lipasi, stesso programma di sempre, stesso carico. Nessun ammollo speciale, nessun trucco extra. Già stendendo i capi l’odore era meno "coperto da profumo" e più davvero neutro.

La prova decisiva è arrivata il giorno dopo. Leggings e top della palestra, di solito sospetti principali, sono rimasti inodori anche dopo un’ora di allenamento. Gli asciugamani non avevano più quella nota rancida, le federe erano fresche anche dal lato "nascosto" del cuscino.

Non è stato un miracolo istantaneo su tutto: qualche alone vecchio è rimasto lì dov’era. Ma sul fronte odori la differenza è stata netta, soprattutto rispetto a detersivi molto profumati che prima mascheravano senza risolvere.

Come scegliere e usare un detersivo enzimatico con lipasi

La lipasi dà il meglio quando il problema è l’odore di sudore che torna, il sebo che rende gli asciugamani unti, gli abiti tecnici in poliestere che sembrano puliti ma non lo sono. Se invece si parla di ruggine, calcare o muffa profonda, servono altri prodotti: gli enzimi non fanno magie.

Per trovare un detersivo enzimatico con lipasi in Italia occorre leggere con attenzione il retro etichetta. Cercate la parola "enzimi" seguita, quando il produttore è trasparente, dall’elenco: proteasi, amilasi, lipasi, cellulasi. Alcuni additivi "togli odori" parlano di sistema multi-enzimatico: spesso è lì che la lipasi si nasconde.

Chi frequenta le community online dedicate al bucato sa che molti detersivi liquidi italiani non dichiarano la lipasi, o si limitano a un generico "enzimi". In questi casi gli esperti consigliano di cercare le schede tecniche sul sito del marchio oppure di orientarsi verso prodotti specifici per bucato sportivo e odori persistenti.

Per sfruttare davvero gli enzimi servono poche regole chiare. Temperature tra 20 e 40 gradi, ciclo non troppo rapido, cestello non sovraccarico, dose rispettata. Così la lipasi ha il tempo di lavorare prima che l’acqua scarichi via tutto. Secondo diversi studi sui detergenti enzimatici, alzare inutilmente la temperatura può addirittura ridurre l’attività degli enzimi.

Sul fronte sicurezza, secondo l’Istituto Superiore di Sanità i detergenti domestici, enzimi inclusi, sono sicuri se usati come indicato: niente miscele creative, attenzione alla pelle sensibile, risciacquo abbondante per i capi di bambini e persone allergiche. Gli enzimi aiutano a pulire meglio, ma non sostituiscono i cicli igienizzanti quando servono.

Dopo qualche settimana di prove il mio armadio non profuma di pubblicità, ma di bucato davvero pulito. Se il vostro problema sono i capi che "puzzano di palestra" anche appena lavati, forse non serve cambiare guardaroba: basta mettere nel cestello l’enzima giusto, alla temperatura giusta.