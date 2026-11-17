Come sorprendere quell'amica che vi sembra abbia già tutto? Con uno di questi: regali originali, fashion e divertenti perfetti da mettere sotto l'albero



Capita a ogni Natale di trovarsi con il dilemma di quale regalo fare a qualcuno, in particolare a quelle amiche o conoscenti che, alla prima occhiata, ci sembra abbiano già tutto quello che possono desiderare.

Che cosa mettere sotto l'albero quindi, per chi non ha espresso qualche particolare esigenza o fantasia? Partendo dall'idea che si tratti di una persona attratta dalla moda e dalle novità che le girano intorno, abbiamo pensato di rendervi la vita un po' più semplice suggerendovi una selezione di capi e accessori che potrebbero fare al caso vostro.

Abbiamo inizialmente pensato alla stagionalità, con guanti, sciarpe, cappelli che va bene, per molti sono "sempre la solita cosa", ma in realtà possono rivelarsi l'idea sempre giusta per quell'amica che tende a perderli e dimenticarli, o per quella che non ne a mai abbastanza perché ama abbinarli a ogni outfit con rigore.

A questi grandi classici si aggiunge un'altra grande passione per molte donne: quella per i gioielli. Dai pezzi più ricercati e di valore al simpatico calendario dell'avvento con bijoux più fashion e sfiziosi, le proposte sono tante e risplendono sempre sotto le luci delle feste.

Nella nostra selezione non mancheranno poi quelle scelte che strizzano l'occhio ai trend, come il collant rosso in pizzo (per l'amica che ama le ispirazioni che arrivano dalle passerelle del momento) o il charm per decorare la sua borsa preferita.

In un range di prezzo che va da una ventina a circa un centinaio di euro, scoprite questi regali perfetti per sorprendere le vostre amiche il prossimo Natale.

Regali di Natale per l'amica (fashion) che ha già tutto

Colletto in lana merinos con applicazioni gioiello, J.CREW.

Credits: Jcrew.com

Guanti muffole con finta pelliccia, PERFECT MOMENT.

Credits: Perfectmoment.com

Extra scarf in cotone organico e cashmere, FESTA FORESTA.

Credits: Festaforesta.com

Sciarpa-cappiuccio in mohair a coste, WE NORWEGIANS.

Credits: Net-a-Porter.com

Charm Louison con iniziale, SÉZANE.

Credits: Sezane.com

Bangle Speakesy in bronzo con incisione a laser, TDOUBLE.

Credits: Tdouble.it

Anello Fiori big verde scuro, PALERMO UNO.

Credits: Palermouno.it

Calendario dell'avvento con gioielli, H&M.

Credits: Hm.com

Orologio ovale con braccialetto in foulard stampato, PARFOIS.

Credits: Parfois.com

Pettorina in lana con lavorazione a coste, ARKET.

Credits: Arket.com

T-shirt Banana Boat, MARC JACOBS.

Credits: Rinascente.it

Tripack slip rossi e rosa in cotone elasticizzato, OVS.

Credits: Ovs.it

Portachiavi/charm per borsa a forma di fiori, COCCINELLE.

Credits: Zalando.it

Collant in pizzo a fiori, CALZEDONIA.

Credits: Calzedonia.com





Set regalo con fermagli per capelli, LOLA CASADEMUNT.

Credits: Lolacasademunt.com

Pantofole mocassino a quadri, NATURA.

Credits: Naturaselection.com

Ombrello pieghevole stampa pois, MANGO.

Credits: Mango.com