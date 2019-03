Un minuto di silenzio e una pioggia di applausi da Chanel: questa mattina ha sfilato a Parigi l'ultima collezione disegnata da Karl Lagerfeld



Domandarsi perchè quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. Recita così una celebre canzone di Battisti-Mogol, Emozioni.

E proprio la neve, con quel suo tocco delicato e la sua capacità di rendere tutto più leggero, incluso il dolore, ha fatto da cornice all'ultima collezione di Karl Lagerfeld per Chanel.

A due settimane dalla scomparsa del designer tedesco, Creative Director della maison dal 1983, il clima che si respirava questa mattina al Grand Palais era sì di raccoglimento, per il lutto ancora "fresco", ma anche di profonda ammirazione per il talento e la genialità dimostrati nel corso della sua carriera.

Lacrime e applausi, dunque.

E una rosa bianca tra le mani di Penelope Cruz, una delle tante amiche che hanno voluto salutare Karl.





La sfilata, ambientata in un paesino di montagna sulle Alpi, ricostruito alla perfezione all'interno del Grand Palais come solo Chanel sa fare, è iniziata con un minuto di silenzio.

Interrotto proprio dalla voce di Karl trasmessa in sottofondo mentre si racconta in una vecchia intervista.





La collezione è un omaggio ai codici stilistici classici di Chanel: il tweed e il pied de poule sui completi sartoriali impreziositi da bottoni gioiello, la combo speciale di un pullover di lana con logo ricamato e una romantica gonna a balze, i gioielli più vistosi e le borse più eleganti ad accompagnare anche i look daily.





La palette spazia dalla purezza del total white a tonalità decisamente più allegre e colorate: verde smeraldo, rosa shocking, azzurro, viola. Proprio come la puffer jacket abbinata con disinvoltura all'abito a righe in maglia e pizzo e agli stivali con inserti in shearling.





Il finale dello show è guidato dalle top più amate da Karl, una su tutte una commossa Cara Delevingne. E in prima fila in platea eccone altre due: Naomi Campbell e Claudia Schiffer, unite nel coro di applausi e nella standing ovation dei 2600 invitati.

Ora tocca a Virginie Viard, erede del maestro alla guida creativa di Chanel.