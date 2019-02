Lo vedrete in giro e forse lo indosserete: il cerchietto imbottito è il must-have della primavera



Lo avrete già notato in giro e, probabilmente, avrà attirato la vostra curiosità. Il pezzo di stagione, l'accessorio che spopolerà durante la primavera, è il cerchietto imbottito.



Ringraziate Miuccia Prada per questo grande ritorno: la sua collezione PE 2019 lo ha lanciato in modo massiccio, lo ha imposto destando grande curiosità. E voglia di osare.

Sì, perché non stiamo parlando di un cerchietto qualunque, ma di una nuova forma che ricorda i copricapi degli anni 60 (avete presente Jackie Kennedy?) ma anche gli accessori in stile anni 90.



Noi ricordiamo di averlo indossato da bambine. A volte con un po' di timore, ammettiamolo, perché spesso era scomodissimo. Ma quanto era bello...

Ora ci pensano anche influencer e volti noti dello street style e del fashion system a sdoganarlo!





Oltre a Prada sono tantissimi i marchi specializzati in head pieces o meno (c'è anche H&M) a proporlo e a risvegliare ricordi, sfidando le più giovani, ma non solo, a interpretare questo pezzo in base al proprio guardaroba.



Guardate le proposte che si trovano nei negozi e online: raso, vinile, velluto, semplice o con applicazioni. Scegliete il vostro preferito e... mettetevelo in testa, è il vero must-have del momento!





PRADA Cerchietto in raso imbottito. Disponibile in 7 colori.



Credits: Prada.com







LELE SADOUGHI Cerchietto in vinile rosa imbottito.



Credits: Modaoperandi.com







LEONTINE VINTAGE In raso con la possibilità di essere personalizzato con le proprie iniziali.

Credits: leontinevintage.com

DONNI Si chiama "Dolce" questo cerchietto imbottito ricoperto di raso.



Credits: Modaoperandi.com







JENNIFER BEHR Cerchietto imbottito in velluto con perle applicate.



Credits: Jenniferbehr.com







CA&LOU Cerchietto in velluto imbottito.



Credits: Luisaviaroma.com







TASHA Cerchietto in raso con imbottitura.



Credits: Nordstrom.com







H&M Cerchietto imbottito in velluto.



Credits: hm.com