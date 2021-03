Ci sono alcuni capi protagonisti della primavera che vanno ben oltre le mode passeggere e sono degli alleati davvero preziosi per ottenere look vincenti: eccone 10 che amiamo sempre alla follia!

Manca davvero un soffio all'inizio della primavera e tra gli svariati motivi che ci rendono super happy del suo arrivo, c'è anche l'aspetto fashion della faccenda.

In primis perchè, dopo i lunghi (e lasciateci dire anche pesanti!) mesi invernali, abbiamo proprio voglia di indossare capi freschi, mise leggere e colori vivaci.

Ma non è tutto! Un altro punto che gioca a favore di questa stagione è che tra i must have che la rappresentano al meglio ci sono anche alcuni dei pezzi che adoriamo di più in assoluto.

No, non parliamo dei trend più cool del momento che ci fanno sì battere il cuore ma in maniera più effimera. Intendiamo proprio i pezzi cult, che sono alla base del guardaroba più chic sempre e per sempre, e di cui non ci stanchiamo proprio mai.

Quali? Ne abbiamo selezionati 10 che non vediamo l'ora di sfoggiare: dal classico e sempreverde trench, al raffinato midi dress ma rigorosamente a tinte pastello. Dai jeans bianchi che in questa stagione non possono proprio mancare, alla minigonna (da portare finalmente senza collant), passando per il blazer, la t-shirt a righe, lo chemisier, la camicetta preppy, il giubbino in denim e i cargo pants a vita alta in tessuto fluido.

Avete già individuato il vostro preferito? Noi non sappiamo deciderci e li vogliamo tutti!

Trench beige oversize COS

Credits: cosstores.com

Camicetta bianca OTTOD'AME

Credits: ottodame.it

Cargo pants a vita alta JUDY ZHANG

Credits: judyzhang.nyc

Midi dress azzurro pastello MARELLA

Credits: it.marella.com

Blazer & OTHER STORIES

Credits: stories.com

T-shirt a righe H&M

Credits: hm.com

Jeans bianchi MANGO

Credits: shop.mango.com

Chemisier satin ZARA

Credits: zara.com

Giacca in denim LEVI'S RED TAB

Credits: levi.com

Minigonna in tweed SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com