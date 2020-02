Se non siete nate con la camicia allora è arrivato il momento di acquistarne una. Il trend alert per la primavera 2020 punta tutto sul colore azzurro.

« »

Da capo prettamente maschile, la camicia, nel tempo è stata completamente sdoganata e rivisitata in chiave femminile trasformandosi in un pezzo cult simbolo di cambiamento ed emancipazione.

Insomma, da Coco Chanel a Gianfranco Ferrè, questo indumento, è entrato nella storia della moda e ancora oggi per la sua seducente semplicità è il più sfoggiato e desiderato da ogni donna.

Per prevenire l’effetto déjà vu potrete aggiungere una nota maschile al vostro look abbinando la classica camicia azzurra taglio regular con maxi gonne preziosamente ricamate, proprio come propone Dior, oppure, seguire la scia sporty-chic di Stella McCartney e Versace con un modello più aderente slim-fit mixato con un jeans a vita alta. Infine, per ottenere un effetto batik Etro suggerisce un abbinamento più originale con pantaloni stampa paisley.

Insomma, per la serie: mai più senza una camicia azzurra, non vi resta che interpretare il vostro stile sfoderando il vostro asso nella manica: la nostra selezione!

DIXIE Camicia azzurra con maniche a sbuffo.

Credits: dixiefashion.com

ESSENTIEL ANTWERP Camicia a girocollo con pois.

Credits: essentiel-antwerp.com

LACOSTE Camicia azzurra unisex in popeline boxy-fit.

Credits: lacoste.com

MAX&Co. Camicia azzurra in cotone stretch.

Credits: it.maxandco.com

MOTIVI Camicia azzurra taglio slim-fit.

Credits: motivi.it

NARA CAMICIE Camicia basic con scollo a V.

Credits: naracamicie.com

PATRIZIA PEPE Camicia a manica lunga vestibilità slim.

Credits: patriziapepe.com

PINKO Camicia celeste con ricamo sul colletto.

Credits: pinko.com

RALPH LAUREN Camicia Oxford in cotone slim.

Credits: ralphlauren.it

THOM BROWNE Camicia con colletto botton-down.

Credits: thombrowne.com

TOMMY HILFIGER Camicia aderente con loghi ricamati.

Credits: it.tommy.com

VIVETTA SU ZALANDO Camicia celeste con colletto ricamato.

Credits: zalando.it

ZARA Camicia in satin lucido.

Credits: zara.com