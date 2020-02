Vi presentiamo le camicie della PE 2020 che faranno breccia nel vostro cuore. Di tendenza, comode, versatili… In una parola: adorabili!

Un capo importante sempre ma che in primavera diventa essenziale? “Lei”: sua maestà la camicia!

Adatta a ogni stile, perfetta con qualsiasi outfit, impeccabile in ogni occasione... Insomma: fatevi amica una bella camicia e non avrete mai problemi fashion.

Sia con look casual-chic sia con mise più eleganti, riesce sempre a essere il tassello mancante per un puzzle di Stile con la S maiuscola.

Per la Primavera Estate 2020, la camicia diventa la tela ideale su cui sbizzarrirsi con i trend più attuali.

Dalla fantasia floreale ai pois fino ad arrivare al tartan in versione super primaverile nelle nuance pastello, ce n’è per tutti i gusti.

Tra i pattern di tendenza per questa primavera, da non sottovalutare c’è anche quello botanical: foglie di palma o di monstera e stampe effetto “libro di botanica” ossigenano gli outfit più freschi.

Meno "freschi" ma molto gettonati, invece, sono due tessuti in particolare che stanno facendo strage di cuori: l’intramontabile jeans e la pelle (o similpelle).

Le declinazioni in leather e in denim della camicia stanno diventando una vera ossessione fashion. Quindi? Non fatevi trovare impreparate!

Per aiutarvi a scegliere la vostra BFF della PE 2020, abbiamo selezionato per voi 15 camicie di cui innamorarsi perdutamente.

Eccole!

WEILI ZHENG Camicia in denim.

Credits: Weili Zheng

UNIQLO Camicia bianca lunga.

Credits: Uniqlo

TWINSET Camicia con fantasia botanica.

Credits: Twinset

TOMMY HILFIGER Camicia a righe.

Credits: Tommy Hilfiger

OSCAR DE LA RENTA Camicia in seta con stampa botanica vintage.

Credits: Mytheresa

MAX MARA Camicia a pois in seta.

Credits: Mytheresa

LOEWE Camicia a quadri lunga.

Credits: Net-a-Porter

JACQUEMUS Camicia a quadri con top applicato effetto lingerie.

Credits: Net-a-Porter

H&M Camicia con scollo effetto cardigan.

Credits: H&M

GUCCI Camicia in seta con fiocco.

Credits: Mytheresa

GANNI Camicia in pelle.

Credits: Net-a-Porter

ETRO Camicia fantasia in seta.

Credits: Mytheresa

ESSENTIEL ANTWERP Camicia a fantasia floreale.

Credits: Essentiel Antwerp

DIXIE Camicia con fantasia botanica.

Credits: Dixie

BOTTEGA VENETA Camicia in crepe de chine.

Credits: Mytheresa