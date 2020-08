La camicia più di tendenza dell’estate? Quella a stampa, qualunque essa sia! Abbiamo selezionato 20 camicie ad alto tasso di glamour che vi faranno impazzire. Tra fiori, batik e animalier colorato.



Camicia stampata e a fantasia, benvenuta nel nostro guardaroba! E nel nostro outfit estivo ad alto contenuto di stile.



Per la bella stagione la camicia diventa il key piece attorno cui ruotano tutti i look più freschi e chic, motivo per cui non si può prescindere da “lei”.

Per essere di super tendenza, lasciate stare la tinta unita e abbracciate il trend dei pattern più estrosi. La camicia diventa la tela perfetta per sbizzarrirsi con i motivi più di tendenza: dalle righe al paisley, dal floreale all’animalier, ce n’è per ogni gusto e stile.

Per un tuffo carpiato negli anni Novanta, il paisley è il must have: la fantasia della bandana tipica dei Nineties è l’ossessione fashion di questa stagione (soprattutto dei nostalgici dell'epoca).

Se preferite ossigenare la mise con il green, allora fatevi amiche la stampa tropical e quella botanical: hibiscus, foglie di monstera e l’evergreen delle palme daranno quel tocco di freschezza che con 30 gradi all’ombra non guasta mai. Lo stesso vale per i fiori, da scegliere in formato maxi oppure così mignon da riecheggiare una pioggia di pois.

Per essere graffianti al punto giusto, l’animalier non si smentisce mai. La versione colorata, come il maculato rosa e lo zebrato verde lime, renderanno più ironica e originale la stampa a manto animale (ormai regina della giungla fashion da “enne” stagioni).

Altrimenti per andare sul sicuro - anzi sull’estivo - via libera ai disegni batik e alle righe colorate su fondo bianco.

Per aiutarvi a scegliere la vostra dolce metà (del look), abbiamo selezionato per voi la Top Twenty di camicie fantasia. Il colpo di fulmine è d’obbligo, sappiatelo.





BALENCIAGA Camicia in seta a fantasia floreale.

Credits: Mytheresa

BERSHKA Camicia a righe verticali con spacchetti.

Credits: Bershka

DIANE VON FURSTENBERG Camicia in seta a maniche corte con patchwork di motivi stripes e floreale.

Credits: Mytheresa

DOLCE & GABBANA Camicia dal taglio orientale in seta a stampa floreale.

Credits: Mytheresa

SERMICOUTURE camicia in cotone con fantasia paisley tipo bandana.

Credits: Farfetch

GUCCI Camicia in seta a fantasia floreale.

Credits: Mytheresa

H&M Camicia in denim con motivi batik.

Credits: H&M

MANGO Camicia con fantasia floreale.

Credits: Mango

MANTERO 1902 Camicia a righe e fiori.

Credits: Mantero 1902



MAX MARA Camicia in seta con motivi optical.

Credits: Mytheresa

MONKI Camicia a maniche corte con fantasia green di vasi e rametti.

Credits: Zalando

PRADA Camicia a maniche corte in cotone con motivi naturali.

Credits: Mytheresa

PULL & BEAR Camicia in fantasia botanical.

Credits: Pull & Bear



SANDRO PARIS Camicia a maniche corte in fantasia paisley.

Credits: Farfetch

& OTHER STORIES Camicia a maniche corte con tiger print.

Credits: & Other Stories



VERO MODA Camicia a stampa floreale.

Credits: Zalando

VERSACE Camicia in seta con fantasia dorata e naturale, iconica della Maison.

Credits: Mytheresa

VICTORIA BECKHAM Camicia di cotone a righe verticali arancioni su fondo bianco.

Credits: Mytheresa

ZARA Camicia cropped con manica larga in fantasia naturale, con animali come Koala e farfalle, fiori, frutti esotici e piante.

Credits: Zara

ZIMMERMANN Camicia in seta a maniche corte in fantasia leopardata su fondo rosa.

Credits: Mytheresa