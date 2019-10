La camicia di jeans è un must assoluto del nostro guardaroba. Come abbinarla per un risultato originale e cool? Ecco 5 look da provare quest'autunno



Comoda, versatile, cool.

Per noi la camicia di jeans è tra i capi più "furbi" su cui contare, praticamente sempre. Basta mixarla nel modo giusto et voilà...ecco pronti tantissimi outfit stilosi da indossare tutti i giorni (e anche tutte le sere).

Gli abbinamenti da provare quest'autunno? Abbiamo individuato 5 outfit in grado di soddisfare le esigenze di stile più disparate.

- Con pantaloni cropped di velluto, i mitici stivaletti bianchi e una borsa in suede per una resa casual ma al tempo stesso trendy.

- Con jeans a vita alta, pumps e fascia jacquard sui capelli per un look total denim fa-vo-lo-so.

- Con gonna plissé, trench coat e mocassini: la scelta ideale per l'ufficio.

- Con gonna longuette in tartan, blazer di velluto e ankle boots di pelle per un risultato femminile e sofisticato.

- Con pantaloni neri (magari di pelle, perchè no!), giacca maschile e slingback gioiello per un tocco glam-rock che ci piace sempre.

Avete individuato il mix&match che vi piace di più? Scoprite con noi i capi giusti per replicarlo.









CAMICIA DI JEANS + PANTALONI CROPPED





Camicia in denim con fiocco & OTHER STORIES, pantaloni in velluto cropped SHIRTAPORTER, stivaletti bianchi TAMARIS e borse COCCINELLE

Credits: stories.com, shirtaporter.com, zalando.it, coccinelle.com





CAMICIA DI JEANS + JEANS (#TOTALDENIM)





Camicia in denim con volant MIU MIU, jeans a vita alta VICTORIA VICTORIA BECKHAM, fascia per capelli MARZOLINE e pumps PRADA

Credits: mytheresa.com, net-a-porter.com, marzoline.com





CAMICIA DI JEANS + GONNA MIDI A PIEGHE





Camicia in denim scuro SILVIAN HEACH, gonna plissé GUCCI, trench BALENCIAGA e mocassini TOD'S

Credits: silvianheach.com, net-a-porter.com, tods.com





CAMICIA DI JEANS + LONGUETTE





Camicia in denim con taschino MANGO, pencil skirt ZARA, blazer di velluto SAINT LAURENT e tronchetti CARMENS

Credits: shop.mango.com, zara.com, net-a-porter.com, carmens.it





CAMICIA DI JEANS + PANTALONI NERI DI PELLE





Camicia in denim chiaro H&M, pantaloni di pelle FRAME, blazer a quadri ISABEL MARANT ÉTOILE e slingback DIOR

Credits: hm.com, net-a-porter.com, mytheresa.com, dior.com