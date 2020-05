La camicia bianca è un alleato prezioso anche sui look estivi: ecco le varianti più chic di stagione su cui non vedrete l'ora di indossare!

Camicia bianca, mon amour! É proprio lei l'ingrediente basilare per creare look effortless chic (ossia di eleganza senza sforzo) con cui ci sentiamo praticamente perfette. Sì, anche d'estate!

Ora più che mai, "tornare alle origini" e puntare su capi classici, versatili e senza tempo, è una delle migliori scelte di look. Mixatela con bermuda e pantaloni a sigaretta oppure con gonne e gonnelline di ogni sorta e genere. Oppure abbinatela ai nostri amati jeans (anche in versione shorts, perché no!) per conferirgli un tocco decisamente sofisticato. I modelli lunghi e oversize poi possono sostituire tranquillamente gli abitini a chemisier.

Su quali varianti orientarsi per andare sul sicuro e fare il pieno di charme? La scelta è varia: dalla classicissima camicia bianca in popeline a quella in seta elegantissima.

Corta con maniche ampie e ruches, casual con taschini, boho style con le frange, oppure romantica con inserti in pizzo.

Annodata all'ombelico o a body dalla vestibilità perfetta, e ancora con colletto bon ton e fiorellini ricamati.

Ecco una carrellata di camicie bianche per cui perdere la testa!

