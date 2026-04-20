Come gioielli i bottoni sono l'elemento decorativo su cui puntare adesso, per dare ai classici del guardaroba tutto un altro look





Si parla spesso di come un gioiello riesca ad elevare anche il più semplice dei look, ma c'è un altro piccolo elemento presente in ogni guardaroba che può farlo.

Parliamo dei bottoni, che per la Primavera-Estate 2026 diventano i protagonisti di ogni look.

Su cardigan, giacche, ma anche gonne e pantaloni, ne troviamo di tutti i tipi. Partiamo dai classici bottoni - appunto - gioiello, che decorati con perle e cristalli aggiungono un tocco lucente e prezioso ai grandi classici di ogni guardaroba.

Ci sono poi quelli a tema, come i maxi fiori o gli elementi anatomici, divenuti un segno distintivo delle splendide collezioni firmate Schiaparelli.

Eleganti per la sera o pop e divertenti, e a tutto colore, per il giorno: i bottoni sono l'elemento su cui puntare ora e, scoprendo i capi e gli accessori che abbiamo selezionato per voi, non vedrete l'ora di farlo.

Giacca boxy in tweed con bottoni gioiello, DOLCE&GABBANA.

Credits: Dolcegabbana.com



Abito corsetto in denim con bottoni gioiello, SCHIAPARELLI.

Credits: Schiaparelli.com







Miniabito in lana e seta con bottoni gioiello, VIOLANTE NESSI.

Credits: Net-a-Porter.com

Cardigan con bottoni a fiore, ESSENTIEL ANTWERP.

Credits: Farfetch.com

Cardigan a manica corta con bottoni a forma di fiore. MARKS & SPENCER.

Credits: Zalando.it

Minigonna con bottoni gioiello, SELF PORTRAIT.

Credits: Farfetch.com

Pantaloni con bottoni gioiello, DAY BIRGER ET MIKKELSEN.

Credits: Zalando.it

Giacca in pelle con bottoni, PARFOIS.

Credits: Parfois.com

Gilet con bottoni gioiello, SÉZANE.

Credits: Sezane.com

Jeans Zoe con bottoni gioiello, VICOLO.

Credits: Vicolo.com

Borsa a spalla con bottoni ricamati, STAUD.

Credits: Mytheresa.com

Cardigan a coste con bottoni, MOTIVI.

Credits: Motivi.com