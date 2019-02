Le mini bag sono opere d’arte in miniatura curate in ogni dettaglio. Scopriamo insieme una selezione di micro borse per tutti i gusti!



Le dimensioni contano... soprattutto se parliamo di borse!

Le mini bags sono l’essenza dello stile e della femminilità: piccoli scrigni, pieni di charme e carattere, capaci di rendere ogni look davvero speciale.

Dai ragazze, per una volta lasciamo la parola praticità a Mary Poppins e pensiamo un po’ a noi! I vantaggi?

Sentirsi meravigliosamente leggere, con indosso solo l’essenziale: chiavi, telefono e… rossetto.

Senza contare che non dovrete perdere le ore a giocare alla "caccia al tesoro" con una maxi borsa perché avrete tutto a portata di mini borsetta.

Inoltre la borsa piccola è come la casa senza camera degli ospiti, sarà solo vostra, la perfetta scusa per non “ospitare” orpelli altrui e custodire solo ciò che vi serve!

Vi abbiamo convinte? Scorrete la nostra selezione di borse piccole piccole e super fashion perché la praticità è a portata di mini bag!





(Credits: Jacquemus)

Jacquemus è un brand che ha fatto delle mini bag una delle sue signature. Questo modello a mano in verde si chiama Le Chiquito. #Lechiquito





(Credits: Kurt Geiger)

La Kensington bag di Kurt Geiger in PVC arancione è estiva, coloratissima e semi-trasparente, un trend in fatto di borse. #PVC

(Credits: Lanacaprina)

La mini clutch di Lanacaprina è da sera con dettagli romantici di pizzo e perline color cipria. #Romantic

(Credits: Chanel)

La tracolla XS di Chanel è di pelle caviar in lime, il colore del momento. #Lime

(Credits: Chloé)

Questa mini bag con tracolla di Chloé fa parte dell'ultima collezione "C". #C

(Credits: Diesel)

La borsa a cartella di Diesel è in materiale tecnico black and yellow. #Tech

(Credits: gucci.com)



La mitica Dionysus di Gucci in velluto color pavone non perde un grammo del suo fascino in versione "mini", anzi! #miniDionysus





(Credits: Elisabetta Franchi)

La Kiki bag di Elisabetta Franchi sembra uno scrigno prezioso. #Kikibag

(Credits: Ferragamo)

La fantasia Rainbow è un must della stagione che verrà. Qui sull'intramontabile Vara bow bag di Ferragamo. #Varabow

(Credits: Fracomina)

La mini borsa di Fracomina è in giallo mango con patch ricamati e tracolla a catena. #Yellowmango

(Credits: Mytheresa)

La puzzle bag di Loewe è iconica anche in versione extra small. #Puzzlebag

(Credits: Net-a-Porter)

Il sacchetto blu di Miu Miu è in velluto delicato. #Velvet

(Credits: Off White)

Off White, uno dei brand più in voga del momento, propone una mini tracolla in pitone fluo, i due dettagli più cool del momento. #Pitonefluo

(Credits: Prada)

Questa mini borsa in rafia di Prada è un inno all'estate. Come si può non amare? #Rafia



(Credits: Silvian Heach)

La camera bag di Silvian Heach è in rosso bandiera e sarà un perfetto passepartout. #Camerabag

(Credits: Tom Ford)

La borsa Natalia è uno dei modelli più amati e simbolici di Tom Ford. Questa versione è mini e in lamé, la perfetta bag da sera. #Natalia



(Credits: YSL)

San Valentino è passato, ok, ma con questa mini bag di YSL a forma di cuore è festa tutto l'anno! #SanValentino





(Credits: Tod's)

La micro tracolla in rosa cipria di Tod's è arricchiata dai gommini e da una lunga e pratica tracolla a catena. #Gommino

(Credits: gum-design.com)

Come una "camera bag", la borsa con tracollla di GUM Design è perfetta da indossare h 24 #camerabag





(Credit: cromia.it)

Forma tonda e chiusura "gioiello" per la piccola round bag firmata CROMIA #Roundround