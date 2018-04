Le box bag sono l’accessorio must-have della Primavera-Estate 2018: ecco 14 proposte da mettere subito in wishlist.



Sono le borse più desiderate del momento, la nuova ossessione delle fashioniste, uno di quegli accessori must su cui vale assolutamente la pena investire: le box bag sono la grande rivelazione della Primavera-Estate 2018 e saranno le vostre più fedeli alleate di stile per tutta la stagione.

Questi piccole borse a scrigno dalla forma geometrica, da portare a mano o a tracolla, saranno la scelta giusta per aggiungere un tocco ancora più fashion ai vostri look quotidiani e vi faranno compagnia in ogni momento della giornata, dall’alba al tramonto.

Qualcuno avrà da ridire sulla dimensione di queste scatolette in formato mini, ma le tendenze parlano chiaro e questa Primavera-Estate non c’è spazio per le mezze misure: le borse più cool sono piccole e preziose!

Se siete pronte ad aggiornare la vostra collezione di borse e ad accogliere nell’armadio qualche nuova box bag, non vi resta che dare il via alla ricerca delle vostre preferite.

Dalle box bag a tinta unita, semplici e discrete che si abbinano praticamente con tutto, a proposte più stravaganti, con fantasie multicolor, in pelle metallizzata, con applicazioni preziose o altri dettagli che si fanno notare: se siete in cerca di novità, ecco 14 modelli da tenere d’occhio!









MARK CROSS Mini box bag in pelle a tracolla

Credits: netaporter.com





CHANEL Tracolla in pelle martellata e dettagli dorati

Credits: chanel.com





COCCINELLE Borsa a spalla in pelle

Credits: coccinelle.com





SOPHIE HULME Box bag arcobaleno a tracolla

Credits: farfetch.com





GIVENCHY Box bag a tracolla in pelle metallizzata

Credits: farfetch.com





DOLCE&GABBANA Box bag in pelle con fiori e applicazioni preziose

Credits: mytheresa.com





MARNI Box bag bicolor con tracolla a catena

Credits: netaporter.com





CALVIN KLEIN 205W39NYC Box bag in pelle con tracolla rimovibile

Credits: mytheresa.com





SAINT LAURENT Box bag in pelle con tracolla a catena

Credits: farfetch.com





ZARA Box bag a righe con tracolla removibile

Credits: zara.com





STELLA MCCARTNEY Borsa squadrata a tracolla con profili impreziositi da catena

Credits: mytheresa.com





TOD’S Box bag in pelle con borchiette colorate

Credits: netaporter.com





THE VOLON Box bag con tracolla a catena in resina

Credits: netaporter.com





VICTORIA BECKHAM Box bag in pelle con chiusura dorata

Credits: netaporter.com