Settembre è alle porte ed è ora di tornare in ufficio, non senza una borsa pratica e cool al braccio!

Per molti, settembre e la fine dell’estate è il periodo più carico di buoni propositi di quanto non sia l’inizio di un nuovo anno.

Si rientra in città, si rivedono gli amici e sopratutto si torna a lavoro, forse un po’ nostalgici per le vacanze appena finite ma pronti per nuove avventure metropolitane!

Per affrontarle al meglio, dobbiamo scegliere la nostra work uniform con cura, a partire dall’accessorio che più di tutti è in grado di distinguere il nostro outfit: la borsa.





(Credits: Instagram) Alexandra Lapp

La borsa da lavoro perfetta deve superare il test delle quattro C ed essere:

Comoda : deve avere manici confortevoli ed essere leggera visto che la porterete tutto il giorno e potreste affrontare lunghi spostamenti.

: deve avere ed essere visto che la porterete tutto il giorno e potreste affrontare lunghi spostamenti. Capiente : quanto basta per contenere un laptop o iPad, agenda, telefoni, caricabatterie e snack.

: quanto basta per contenere un laptop o iPad, agenda, telefoni, caricabatterie e snack. Classica : scegliete la vostra borsa da lavoro in un colore classico e versatile in modo da abbinarla armoniosamente con più outfit possibili.

: scegliete la vostra borsa da lavoro in un e in modo da abbinarla armoniosamente con più outfit possibili. Cool: non poteva mancare il dettaglio cool che per noi Grazia.it girls fa la differenza. Sceglietela ricercata e con un dettaglio trendy per distinguervi anche dietro la scrivania.

Sembra una missione impossibile ma non lo è, vi basterà scorrere la nostra selezione e scegliere tra le proposte di borse da lavoro ad alto tasso fashion.





(Credits: Bottega Veneta)

L'onda "new" Bottega Veneta di Daniel Lee ha rivoluzionato anche l'intramontabile pelle intrecciata della casa, qui in versione maxi. Ci piacciono le belle novità! #DanielLee

(Credits: Mytheresa)

Gioco di tasche e sovrapposizioni per la borsa classica in cuoio marrone di Wandler, in vendita sull'e-shop MyTheresa.com. #Retròstyle

(Credits: Bulgari)

Una maxi work bag con una maxi firma, Bulgari della linea serpenti. #Thinkbig

(Credits: Louis Vuitton)

Altra firma, altra corsa: questa proposta in maxi monogram animalier di Louis Vuitton si chiama On The Go, un nome azzeccato per la borsa da lavoro di chi è sempre di corsa! #Letsgo!

(Credits: Carpisa)

La perfetta borsa da lavoro è questa in blu elettrico di Carpisa con tanto di tracolla regolabile e spazio per il laptop. #Andthewinneris

(Credits: Fendi)

Super capiente, la borsa con logo di Fendi è un vero masterpiece che i vostri colleghi non potranno fare a meno di notare. #Mostwanted

(Credits: Piquadro)

Perfetta per l'iPad e con porta computer estraibile: la bag Muse di Piquadro in morbida pelle è versatile e chic #Fulloptional





(Credits: Mango)

Il modello shopper è perfetto anche per il lavoro perché è super capiente e anche molto leggero, come questo di Mango in stampa croc nera. #Shopper

(Credits: Gucci)

Un dei colori più cool dell'autunno inverno? Sarà il grigio cenere come quello di questa bag di Gucci. Scommettiamo? #Ashgrey

(Credits: Versace)

Anche se il brand Versace ha connotati generalmente molto strong, questa borsa è classica e iper elegante. Non la immaginereste anche al braccio di Audrey Hepburn? #Likealady

(Credits: Miu Miu)

Ecco un'altra bellissima shopper firmata Miu Miu! Quanto ci piace questo print monogram nuovo nuovo? #Miuccia

(Credits: Mulberry)

La tote con nappine di Mulberry è color mostarda, una tonalità che ci accompagnerà nei prossimi mesi! #Mustard

(Credits:Zalando)

La maxi tote bag di Tommy Hilfiger è talmente versatile e perfetta per mille occasioni che non riuscirete più a cambiarla. #Navytote





(Credits: Matchesfashion)

Quella che vedete si chiama Manhattan è una delle ultime creazioni di Anthony Vaccarello per Saint Laurent. Bella! #Newnewnew

(Credits: Stella McCartney)

La classica Falabella di Stella McCartney si tinge di nude delicato con dettagli oro, una combinazione che si abbinerà con ogni vostro outfit da lavoro. #Falabella

(Credits: Tod's)

La shopper di Tod's è fatta per entrare nei nostri armadi e non lasciarli più. #Nevergoesoutofstyle

(Credits: Samsonite)

Si chiama Seraphina 2.0 il modello di Samsonite con doppi manici e tracolla regolabile, capiente e divisa in scomparti #Multitasking