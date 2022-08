In cerca di ispirazione in vista dell’arrivo della nuova stagione? Ecco una selezione di borse che vi faranno venire gli occhi a cuore.

Fino ad oggi ci siamo limitate ad ammirarle da lontano ma, ora che la bella stagione sta per volgere al termine, è tempo di scoprire nel dettaglio quali saranno per borse must-have dell' autunno-inverno 2022 e di iniziare a prendere nota dei modelli che meritano un posticino nelle nostre wishlist.

Dopo averle avvistate in passerella, le nuove it-bag hanno già cominciato ad approdare sugli scaffali dei negozi e del resto ormai è questione di settimane.

A breve ci lasceremo definitivamente alle spalle il capitolo “estate” e non c’è niente di meglio di una full immersion tra le tendenze dell’AI 22-23 per entrare subito nel mood e per cominciare proiettarsi verso la nuova stagione.



Tra i modelli di punta dell’autunno-inverno spiccano le tracolle di medie dimensioni dalle forme più disparate. Ma occhi puntati anche su tote bag, secchielli e bauletti declinati sia in colori raffinati che in nuance più accese.

Menzione d’onore per le borse a spalla che saranno tra le protagoniste indiscusse dei prossimi mesi.

Ma torneranno sotto i riflettori anche mini handbag e clutch preziose già pronte a finire nel nostro guardaroba e a completare i nostri look da sera.

Noi per fare un po' il punto della situazione abbiamo selezionato per voi alcune delle più belle borse dell’autunno-inverno 2022-2023. Nella gallery a seguire trovate i nostri modelli del cuore!

A.P.C. Borsa a tracolla in pelle liscia con dettagli gold

Credits: farfetch.com

BY FAR Borsa a spalla in pelle semiverniciata con chiusura con zip

Credits: courtesy of press office

MICHAEL MICHAEL KORS Borsa a tracolla Parker in suede con dettaglio chain



Credits: michaelkors.it





FABIANA FILIPPI Shopping bag in pelle bianca in formato maxi

Credits: courtesy of press office

FURLA Borsa a spalla in pelle granata con doppia tracolla

Credits: furla.com

GUCCI Attache, la nuova it-bag in pelle a forma di semiluna con nastro in tessuto e gancio metallico

Credits: courtesy of press office

MANDARINA DUCK Mini bag a tracolla dalla forma tonda

Credits: courtesy of press office

MARNI Borsa a spalla in pelle arancione a stampa cocco

Credits: courtesy of press office

LOEWE Mini clutch in nappa color cioccolato

Credits: loewe.com

FENDI Pouch in pelle color verde menta con finiture in oro e palladio e catena in metallo e acetato

Credits: mytheresa.com

COCCINELLE Borsa in pelle double con manico intrecciato

Credits: coccinelle.com

PRADA Borsa a mano in pelle spazzolata

Credits: courtesy of press office

TORY BURCH Borsa a secchiello in pelle verniciata con tracolla regolabile

Credits: farfetch.com

TELA Titilla, il nuovo bauletto in pelle di vitello realizzata da maestri artigiani veneti

Credits: courtesy of press office

GIVENCHY Borsa a spalla in pelle marrone

Credits: courtesy of press office

WANDLER Tote bag in pelle dalla forma a trapezio

Credits: farfetch.com

MICHAEL KORS Borsa a tracolla in pelle martellata

Credits: michaelkors.it

EÉRA Mini bag in pelle metallizzata

Credits: mytheresa.com

STELLA MCCARTNEY Borsa a spalla a forma di mezzaluna con dettaglio a catena

Credits: farfetch.com

CUOIO DI TOSCANA Tote bag in cuoio intrecciato a mano con tracolla regolabile

Credits: courtesy of press office

FRACOMINA Borsa mano in ecopelle trapuntata con doppio manico e tracolla

Credits: courtesy of press office