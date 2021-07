Voglia di una nuova borsa per l’estate? Ecco 5 modelli must che piacciono tanto alle influencer e su cui vi consigliamo di mettere subito gli occhi!

Ci sono quelle grandi e capienti per il giorno, quelle più piccole adatte a ogni occasione e quelle in versione mini più indicate per la sera: come si fa a sceglierne solo una!

Con le tantissime borse che si trovano sugli scaffali dei negozi in questa stagione, resistere alla tentazione e riuscire a non lasciarsi tentare da ogni singolo modello in circolazione è una missione praticamente impossibile.

Sono infatti troppi i modelli di tendenza dell’estate 2021 che rischiano di mettere in serio pericolo il nostro conto in banca!

Le più desiderate del momento? Basta dare uno sguardo al proprio feed di Instagram per capire subito quali sono le versioni più amate e popolari.

Dalle borse in paglia alle micro bag dai colori vitaminici: noi ci siamo lasciate conquistare da 5 modelli irresistibili che già da un po’ dominano su Instagram e che siamo certe ruberanno il cuore anche a voi. Scopriteli con noi!



Borse in paglia



LOEWE Shopper in paglia con dettagli in pelle marrone

Credits: mytheresa.com

MANGO Borsa in paglia con doppio manico e tracolla staccabile

Credits: shop.mango.com

SENSI STUDIO Tote bag in paglia con doppio manico

Credits: farfetch.com

Che le borse in paglia siano uno dei modelli must dell’estate non dovrebbe essere una sorpresa visto che già da qualche stagione si vedono ovunque. Quelle di medie dimensioni, né troppo grandi né troppo piccole, sono sempre un buon investimento. Un’ottima soluzione sia in vacanza che in città.



Micro bag colorate



BALENCIAGA Borsa in pelle stampata effetto cocco

Credits: mytheresa.com

COCCINELLE Mini bag in pelle color corallo con tracolla rimovibile

Credits: coccinelle.com

FURLA Mini bag verde con tracolla a catena

Credits: furla.com

Un altro trend tornato prepotentemente sotto i riflettori? Quello delle micro bag che in questa stagione abbondano nelle collezioni di grandi griffe e piccoli brand. A mano, a spalla, a tracolla: poco importa quali siano i vostri modelli preferiti, ciò che conta è che siano coloratissime. Dalle sfumature bon ton ai colori vitaminici: quest’estate avete l’imbarazzo della scelta.



Secchielli in seta o satin



HALÌTE Bustina in satin con lacci in seta, perle di fiume e piume

Credits: courtesy of press office

JIL SANDER Secchiello in raso di misto seta con chiusura con coulisse

Credits: mytheresa.com

ZARA Borsa a secchiello in satin rosa

Credits: zara.com

Se anche voi avete un debole per le borse in formato mini, di certo quest’estate non potete non mettere in wishlist un piccolo secchiello in seta o satin, meglio ancora se decorato con perline, piume o frange colorate. Le versioni declinate in tonalità delicate e tinte sorbetto, capaci di rendere super chic anche i look più basic, sono tra le più gettonate in assoluto.



Borse a spalla a stampa cocco



BY FAR Borsa a spalla in pelle stampata effetto coccodrillo

Credits: mytheresa.com

ELLEME Borsa bianca a spalla in pelle stampata

Credits: mytheresa.com

STAUD Borsa a spalla a stampa cocco

Credits: staud.clothing

Coloratissime anche le borse a spalla dell’estate 2021. Anche in questo caso le influencer sembrano essere tutte d’accordo: sono i modelli a stampa cocco declinati nelle tonalità più brillanti della palette, i modelli più cool da sfoggiare dall’alba al tramonto. Da abbinare a una semplice canotta e un paio di shorts o ad abitini più femminili, sono un passe-partout da indossare h24.



Borse in crochet



STELLA MCCARTNEY Mini Falabella in crochet con profili a catena

Credits: mytheresa.com

MARNI Borsa a mano in crochet con motivo a diamanti gialli

Credits: matchesfashion.com

NANUSHKA Shopper in crochet con manici in legno

Credits: mytheresa.com

E in una stagione in cui il crochet ha dominato in tutte le nuove collezioni e conquistato ogni singolo capo e accessorio del guardaroba, potevano forse mancare le borse all’uncinetto nella lista delle it bag da collezionare quest’estate? Certo che no! Dalle versioni total white a quelle dai colori più brillanti: sono il pezzo chiave da tirare fuori all'occorrenza, da sfoggiare in città e da infilare anche nella valigia per il mare.