Tranquille, tranquille... esistono davvero! E adesso vi diciamo quali sono i modelli must della PE 2020 da non lasciarsi scappare

Borse belle, firmate e che non costino "un occhio della testa". Una "leggenda metropolitana"? No, niente affatto! Le abbiamo trovate sul serio. E alcuni modelli sono già balzati in cima alla lista nella nostra wish list primavera estate 2020.

Abbiamo preparato una selezione con le varianti da avere a tutti i costi, anzi, a un costo ben preciso: rigorosamente sotto i 200 euro! Una cifra ragionevole per accaparrarsi una It bag da sfoggiare su tutti i nostri outfit preferiti, non trovate?

Tracolle compatte, secchielli e shopper pratiche e capienti, che ci permettono di portare con noi di tutto e di più dal mattino alla sera.

Oppure mini bags piccine piccine e marsupi pensati per contenere a malapena lo stretto indispensabile ma assolutamente irresistibili.

Dalla nuova borsa matelassé di Liu Jo con strass e catena dorata, al modello in tela monogram con profili di pelle di Michael Michael Kors. Dalla shopper color cuoio di Emporio Armani a quella celeste di Guess, senza dimenticare il marsupio comodo e chic di Furla.

La scelta è ampia, lasciatevi tentare e scegliete in base al vostro stile quella più adatta a voi.

Shopper EMPORIO ARMANI (190 euro)

Credits: armani.com

LJ Bag LIU-JO (139 euro)

Credits: liujo.com

Tracolla con fibbia MANGO (35,99 euro)

Credits: shop.mango.com

Marsupio in pelle bianca FURLA (165 euro)

Credits: furla.com

Tracolla stampa cocco J CREW (163,50 euro)

Credits: jcrew.com

Secchiello con manico intrecciato CAFèNOIR (85 euro)

Credits: cafenoir.it

Borsa bicolor con dettaglio borchie BAGGHY (145 euro)

Credits: bagghy.it

Borsa a tracolla Alix COCCINELLE (165 euro)

Credits: coccinelle.com

Borsa in pelle con chiusura metallica CROMIA (159 euro)

Credits: cromia.it

Borsa ladylike rosa cipria O BAG (108 euro)

Credits: obag.it

Borsa con tracolla a contrasto ZARA (29,95 euro)

Credits: zara.com

Borsa in tela monogram MICHAEL MICHAEL KORS (195 euro)

Credits: michaelkors.it

Hobo bag in pelle celeste GUESS (145 euro)

Credits: guess.eu

Borsa a mano snake print & OTHER STORIES (69 euro)

Credits: stories.com