Belle e desiderate, sono classici rieditati o novità assolute: ecco 10 borse per cui perdere la testa ora.



Primavera, voglia di novità e soprattutto shopping! Se siete alla ricerca della "spring bag" perfetta, vi trovate nel posto giusto, perché le 9 borse che vi proponiamo sono davvero l'oggetto del desiderio del momento.

Alcune sono novità assolute, altre classici in versione re-edit, comunque il loro comune denominatore è che sono vere it-bags, l'acquisto giusto su cui investire!

Pronte a scoprirle tutte? Ve le presentiamo una a una:





VALENTINO GARAVANI VRING bag



Presentata durante la sfilata PE 2019 di Valentino, è la nuova borsa "iconic" della maison. Il suo plus? Il V logo, ispirato agli archivi della Maison e reinterpretato dal Direttore Creativo Pierpaolo Piccioli su una borsa dal design classico e contemporaneo allo stesso tempo.





GUCCI Zumi Bag

Combina due dei più storici motivi della maison la nuova linea Gucci, Zumi: la GG e il morsetto.

Quest'ultimo, poi, si rifà a un raro pezzo tratto dagli archivi Gucci ed è stato scelto da Alessandro Michele per dare carattere e stile al classico modello top-handle.





CHLOE Mini Chloe C

In pelle di vitello con inserti in suede, forma compatta e maxi C come logo: la minibag formata Chloé è piccola ma decisamente cool. Si porta a mano, a spalla o a tracolla, insomma è perfetta sempre! La nostra preferita è quella color blu pavone: super chic!





CHANEL Side Packs

Perché accontentarsi di una Chanel quando se ne possono avere due! La Side Pack è la nuova ossessione delle fashion insider. Alle ultime sfilate è apparsa ovunque e in svariati colori. Questa versione color giallo sole è perfetta da sfoggiare con la bella stagione!





BURBERRY The TB

Ideata da Riccardo Tisci, simboleggia appieno l'heritage del marchio inglese ma in maniera decisamente anticonvenzionale. Forme pulite e lineari su cui campeggia il fermaglio logo che riprende le iniziali TB, Thomas Burberry, fondatore del marchio. Lanciata da poco, è già un classico senza tempo.





FENDI Baguette

Dal 1997 un'icona di stile! La Baguette, ideata da Silvia Venturini Fendi, è finita al braccio (anzi sulla spalla) di celeb e star, senza contare la consacrazione con la serie tv "Sex & The City"che la rende il feticcio di qualiasi aspirante Carrie Bradshow. Oggi Fendi lancia una speciale riedizione del modello del 1999, rigorrosamente in pre-order online. Il volto della campagna? Neanche a dirlo, la mitica Sarah Jessica Parker!





CHRISTIAN DIOR The Saddle Bag

Disegnata nei primi anni Duemila da John Galliano, la borsa "a sella" della maison Dior ha segnato un'epoca. Da Paris Hilton a Britney Spears non c'era celeb con l'abbia sfoggiata. Dopo alcuni anni di "oblio" Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo della maison francese, l'ha riportata sulla passerella Autunno Inverno 2018 e in auge tra influencer e fashion insider appassionate di logo mania.

SAINT LAURENT Le 61

La tracolla più desiderata del momento? Lei, Le 61 di Saint Laurent! Punti di forza? Linee pulite e medaglione logo, rigore e minimalismo unita al fascino di un modello senza tempo, è la borsa da cui non vorremmo mai separarci!





BOTTEGA VENETA The Pouch

Ideata dal nuovo Direttore Creativo, Daniel Lee, The Pouch è un mix perfetto forme morbide e materiali luxury. Disponbile anche nell'iconica pelle intrecciata del brand, The Pouch ha un design contemporaneo e accattivante. Inutile dire che ha già colpito al cuore celeb e influencer.

LOUIS VUITTON Secchiello NéoNoé BB

Poteva mancare in questa wishlist un secchiello, tormentone fashion di stagione? Certo che no! E quello di Vuitton, reinterpretazione dell'iconico Noé, è perfetto da indossare H 24: pelle Epi e con finiture a contrasto, da indossare a spalla o a tracolla, è il passe-partout ideale per ogni look