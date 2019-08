Chi l’ha detto che le borse di paglia si possono indossare solo in spiaggia! Ecco 5 idee look da provare per sfoggiarle con nonchalance anche in città!



Sono uno degli accessori estivi per eccellenza: le rispolveriamo già in primavera, in occasione dei primi weekend sul bagnasciuga, e le sfruttiamo per tutta l’estate, durante le vacanze al mare, ma oramai le borse di paglia sono uno vero cult anche in città.

Difficile immaginarle lontano da abitini prendisole e ciabattine da spiaggia, eppure le borse di paglia possono tranquillamente trovare spazio anche nel guardaroba per la città e possono essere indossate anche con capi e accessori più versatili, proprio come fanno le influencer che amano sfoggiarle h24, in ogni circostanza.





Che siano maxi shopper, grandi e capienti, o mini handbag, più piccole e pratiche, di sicuro quest’estate potrete assolutamente contare anche sulle borse di paglia per completare i vostri look quotidiani.

Come abbinarle al meglio anche in città? Di giorno, con gonna midi stampata e sandali flat, con maxi dress a stampa frutta e slingback o con un paio di pantaloni sartoriali e delle sneakers; di sera con minigonna e sandali con il tacco o con shorts a vita alta e mules: ecco 5 idee look che vi aiuteranno a trovare la giusta ispirazione!





Gonna midi, top in pizzo, borsa di paglia e sandali flat









Gonna midi stampata MARNI + Top arricciato in pizzo sangallo PLEASE + Mini bag a mano in paglia MANGO + Ciabattine flat in pelle marrone GIOSEPPO

Credits: farfetch.com / pleasefashion.com/ shop.mango.com/ gioseppo.com









Abito midi, occhiali oversize, borsa di paglia e slingback









Abito midi in cotone a stampa frutta MSGM + Occhiali da sole tondi con lenti oversize MAX MARA + Borsa a tracolla in paglia a forma di mezzaluna SOPHIE ANDERSON + Slingback a punta in pelle rossa CHLOE’

Credits: mytheresa.com/ it.maxmara.com/ netaporter.com/ farfetch.com









Pantaloni cropped, t-shirt, borsa di paglia e sneakers









Pantaloni rosa corti alla caviglia N°21 + T-shirt girocollo con volant IMPERIAL + Borsa a spalla in paglia con le frange JACQUEMUS + Sneakers in pelle bianca COMMON PROJECT

Credits: farfetch.com/ imperialfashion.com/ matchesfashion.com/ mytheresa.com









Minigonna in denim, top, borsa di paglia e sandali con i lacci









Minigonna di jeans con l’orlo sfrangiato LEVI’S + Top bianco con le maniche arricciate REFORMATION + Borsa a mano in paglia con pompon KAYU + Sandali lace-up con tacco midi ZARA

Credits: zalando.it/ farfetch.com/ netaporter.com/ zara.com









Top effetto lingerie, shorts, borsa di paglia e mules









Top in seta con le spalline sottili INTIMISSIMI+ Shorts in lino con cintura in vita & OTHER STORIES + Borsa in paglia intrecciata e pelle, da portare a mano o a tracolla PRADA + Mules con fasce elasticizzate e tacco metallizzato PROENZA SCHOULER

Credits: it.intimissimi.com/ stories.com/ mytheresa.com/ farfetch.com