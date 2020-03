Erano un must negli anni 90. Ora tornano alla ribalta. Perle e perline sono le protagoniste delle bag più funny di stagione.

Cosa c’è di meglio di un accessorio “da grandi” che ci fa tornare bambine?

Ecco cosa si prova quando si indossa una borsa di perline, l’accessorio dai richiami Nineties must have del momento.

Sembra un gioco, ma non lo è: da giorno la bag di perline è a spalla o a tracolla mentre la sera si trasforma in pochette o sacchetto.

Contiene il minimo indispensabile, come d’altronde faceva quella della nostra infanzia in cui mettevamo al massimo qualche fermaglio e il rossetto rubato alla mamma.

Ora però basta nostalgia! Scopriamo le borse ricamate di perle e perline più cute da indossare questa primavera estate!

(Credits: & Other Stories)

La borsa dell'estate 2020? Sarà il secchiello di perline rosa fucsia con manici di tartaruga a contrasto di & Other Stories. #PinkPearl

(Credits: Courtesy of press office)

Il brand made in Italy Gedebe propone accessori sempre ricchi di luce e colore come questo sacchetto in cristalli Swarovski con gioco di frange color ambra. #TresorBag

(Credits: Net-a-Porter)

Cult Gaia è rinomato per le sue creazioni in materiali unconventional come legno o pvc, proprio come questa "bustina" da sera con perle e piume. #CultBag

(Credits: Shrimps)

Anche Shrimps è un brand specializzato in deliziose borsette con perline in forme e colori variegati. Questo modello è un sachet multicolor come impone la tendenza rainbow. #RainbowPearl

(Credits:Topshop)

Da sempre il brand low cost Topshop crea oggetti davvero fuori dal comune, come questa mini tracolla fatta interamente di sfere metalliche color canna da fucile. #MetalBag

(Credits: Rosantica)

La mini borsa di Rosantica sembra un oggetto prezioso appartenuto a una gentil dama dell'Ottocento. #AntiqueBag

(Credits: Net-a-Porter)

Il piccolo secchiello di Vanina è fatto di perle maxi, anche sul manico. Lo trovate su Net-a-Porter. #CominoBag

(Credits: Mango)

Ispirazione afro per la shoulder bag anni 90 di Mango fatta di frange e mini perline. #FringeBag



(Credits: H&M)

I colori della terra e della natura come questo bruciato della bag di H&M sono un must per la primavera estate che verrà. #Ruggine

(Credits: Net-a-Porter)

La proposta di Loeffler Randall racchiude tutti i maggiori trend del momento: perline metalliche, frange e manico a spalla anni 90. #TrendyBag



(Credits: Jimmy Choo)

Il sacchetto con nappina in metallo e tante perle ricamate in varia grandezza di Jimmy Choo sarà l'accessorio perfetto per le sere più eleganti. #NightOut



(Credits: Zalando)

Una mini bag di Forever New a un prezzo altrettanto mini di €39,95. #MiniPrice