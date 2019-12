Sdoganiamo la borsa bianca in inverno, un dettaglio che darà luce a ogni look!

Ci sono leggi non scritte che servono solo a porre dei limiti al nostro stile, miti che dobbiamo sfatare.

Qualche esempio? Beh che il bianco, in particolare negli accessori, si usa solo d’estate.

Qui a Grazia.it non siamo d’accordo, anzi!

Siamo convinte che una borsa bianca diventerà la regina degli accessori, illuminerà gli outfit invernali e sarà il perfetto investimento per il 2020 alle porte!

Per questo abbiamo scelto 16 bellissime borse in diverse fasce di prezzo e grandezza da scegliere e indossare subito!

Borse bianche con dettagli gold o silver che diventeranno protagoniste indiscusse degli abbinamenti da montagna, mare o città!

Scopritele nella nostra selezione! #BiancoNatal

(Credits: De Marquet)

De Marquet ha realizzato un prototipo di borsa assolutamente geniale con una base fissa e una cover interscambiabile che permette di cambiarle look a seconda delle vostre necessità, proprio come la copertina del telefono. Questa è bianco panna impunturato, una scelta classica per una borsa innovativa e d'avanguardia. #CoverBag

(Credits: Carole Santo Domingo)

Amatissima da celeb e influencer, è già la nuona "it-bag". Se sceglierete il secchiello white di Carole Santo Domingo preparatevi alla domanda: "Dove hai preso questa borsa?" #UniqueBag

(Credits: Courtesy of Press Office)

La proposta di Cromia è un marsupio con tracolla modulabile che può essere utilizzato anche come borsa. #BeltBag

(Credits: Bottega Veneta)

La mini pouch 20 di Bottega Veneta è un bijoux e in bianco l'abbinerete in mille modi! #Pouch20

(Credits: Dior)

Da 20 passiamo a 30 con la 30 Montaigne di Dior con bordi intrecciati e dettagli oro. #30Montaigne

(Credits: Courtesy of Press Office)

La borsa piuma di Gianni Chiarini è in pelle super leggera e morbida, l'incontro tra stile e praticità. #BorsaPiuma

(Credits: Gucci)

La collezione Spring Summer 2020 di Gucci pullula di stampa Flora, un disegno di fiori colorato e fresco che ha fatto storia. La tracollina che vi proponiamo è in tessuto con un cage di pelle white. #FloraPrint

(Credits: Zalando)

Per le giornate in cui lo spazio in borsa non basta mai, scegliete la shopper de La Martina. #ShopperBag

(Credits: Mango)

Decisamente invernale, la proposta di Mango sarà il dettaglio in più dei vostri look da montagna. #TeddyBag

(Credits: Marques Almeida)

Per le occasioni serali, optate per la mini bag in candide piume di Marques Almeida. #FeatherBag

(Credits: Zalando)

Se cercate una borsa con tracolla ma capiente e pratica, scegliete il secchiello di Michael Michael Kors, disponibile su Zalando. #BucketBag

(Credits: Tod's)

Le mini bag a spalla come questa della SS20 di Tod's saranno il must have della primavera estate. Fatela vostra subito! #ShoulderBag

(Credits: The Double F)

La color combo della primavera estate 2020? Bianco e... rosso. Ancora meglio se rosso Valentino come quello della VLock che trovate su The Double F. #VLock

(Credits: Farfetch)

Uno dei nomi sulla cresta dell'onda è Wandler, brand specializzato in accessori edgy e all'ultimo grido come questa mini bag con tracolla a catena oro che trovate su Farfetch. #YaraBox

(Credits: Louis Vuitton)

Per un look da First Lady, optate per la luxury bag modello Grenelle di Louis Vuitton. #TimelessLuxury

(Credits: Tory Burch)

La tracolla panna di Tory Burch sarà una scelta quattro stagioni perfetta. #CreamWhite