Specchio specchio delle mie brame… ecco le borse più cool del reame!

Pronte a fare un po’ di spazio nella vostra cabina armadio? Se condividete con noi una sconfinata passione per le borse, sarete felici di sapere che anche in questo 2020 potrete darvi alla pazza gioia con gli acquisti e investire su tanti nuovi modelli da amare alla follia.

Già comparse al braccio di influencer e trend setter, ci sono borse che hanno tutte le carte in regola per diventare le nuove it bag di stagione e visto che andranno letteralmente a ruba è meglio cominciare a puntarle sin da subito, prima che sia troppo tardi e diventino sold out in un battibaleno.

Cosa acquistare? La scelta è molto personale e tutto dipende dai propri gusti, dal proprio stile e dal budget che si ha a disposizione, quello che noi possiamo fare è segnalarvi quali saranno i modelli più gettonati della primavera-estate.

Da Ophidia di Gucci a Hammock di Loewe: ecco 7 borse top che vedrete praticamente ovunque in questo 2020 (e non vedrete l'ora di comprare)!

1. Borse 2020: Kan U di Fendi

Una borsa in pelle, da portare a spalla o a tracolla, con logo doppia F e due tracolle rimovibili: una lunga regolabile con i bottoni e una più corta, a catena. Declinata in tante varianti di colore, Kan U di Fendi è una scelta azzeccata h24, da mattina a sera.

Credits: fendi.com

2. Borse 2020: Georgia di Wandler

Così versatile da essere perfetta sia con jeans e camicia sia con abiti iper femminili e tacchi, Georgia, la borsa a spalla di Wandler. Forse non è capientissima, ma grazie anche alle sue tasche interne consente di custodire tranquillamente tutti i propri bag essentials.

Credits: shop.wandler.com

3. Borse 2020: Teen Triomphe di Celine

Se cercate una borsa evergreen da acquistare una volta e indossare per sempre, Teen Triomphe di Celine potrebbe fare proprio al caso vostro. Si tratta di una raffinatissima tracolla in pelle con dettagli in metallo dorato, una borsa che si abbina praticamente con tutto e che completa alla perfezione qualsiasi look.

Credits: celine.com

4. Borse 2020: Hammock di Loewe

Ha un design decisamente più accattivante, Hammock di Loewe. Marchio di fabbrica del brand, si contraddistingue per sua forma particolare e per la presenza di due manici e una tracolla regolabile che permettono di portarla in tre modi diversi: a mano, a spalla o a tracolla.

Credits: loewe.com

5. Borse 2020: Humpstead di Mulberry

Chi in genere predilige le borse in formato mini, può puntare su Humpstead di Mulberry, un piccolo secchiello con chiusura con coulisse che, specialmente se scelto nelle sue versioni pastello o dai colori vivaci, vi farà compagnia da qui fino alla fine dell’estate.

Credits: mulberry.com

6. Borse 2020: Ophidia di Gucci

Per un investimento sicuro è Ophidia di Gucci l’it bag da puntare questa primavera-estate. Questa iconica tracolla dalla forma squadrata, caratterizzata da tessuto GG Supreme e doppia G, sarà la ciliegina sulla torta dei vostri look d’ispirazione retrò, ma anche delle vostre mise più moderne.

Credits: gucci.com

7. Borse 2020: Tote Slip di Bottega Veneta

E tra le it bag più desiderate del momento anche lei, la Tote Slip di Bottega Veneta, una tote bag dal motivo intrecciato che può essere piegata e indossata anche come clutch. Ha già invaso i nostri feed di Instagram e non ci sono dubbi: sarà una delle grandi regine dell’estate.

Credits: bottegaveneta.com