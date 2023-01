Protagoniste della nuova stagione, le borse a tema animalier saranno l’accessorio del momento di cui non potrete più fare a meno...



L’animalier, da sempre apprezzatissimo su giacche, abiti, pantaloni e calzature, ha conquistato anche gli accessori. Per essere più specifici, si è ritagliato il suo posto nell’Olimpo delle borse. Che siano mini, maxi, a tracolla o a secchiello, non fa differenza: l’animal print, declinata all over su qualsiasi modello, si conferma il pattern protagonista della stagione a venire.

Non per niente, aprendo un qualsiasi sito di e-commerce, veniamo sommersi delle nuove offerte a tema, spaziando fra stampe più classiche e intramontabili - come quella leopardata, zebrata e pitonata, fino a quella che sta spopolando ultimamente effetto "cavallino" .



Tra le novità più interessanti troviamo sicuramente i modelli con doppia stampa, come quelli di Zara e Staud, che mixano un variegato patchwork di pattern (a volte semplicemente di colori diversi, altre volte proprio con stampe diseguali fra loro), perfetti per chi non si vuole accontentare di una sola opzione. Ma non solo: fra le news più ambite ci sono anche le versioni colorful dalle tonalità vibranti e intense, che si alternano fra il romantico rosa e il carico giallo canarino, fino agli accesi blu elettrico e azzurro.



Per non farvi trovare impreparate (sappiamo di avervi incuriosite), ecco la nostra selezione di borse animalier da non lasciarsi scappare!



Borsa piccola Friday THE ATTICO

Credits: theattico.com

Borsa zebrata COPERNI su Farfetch

Credits: farfetch.com

Borsa grande Book Tote DIOR

Credits: dior.com

Borsa a spalla in pitone Jackie 1961 misura piccola GUCCI

Credits: gucci.com

Borsa a mano Katey con stampa pitonata GUESS

Credits: guess.eu

Mini borsa a sacchetto leopardata HALÍTE

Credits: halitejewels.com

Borsa con stampa muccata marrone MANGO su Zalando

Credits: zalando.it

Borsa shopper zebrata NA-KD

Credits: na-kd.com

Borsa a spalla azzurra in pelliccia PARFOIS

Credits: parfois.com

Borsa Moon Split STAUD

Credits: staud.clothing

Borsa a secchiello in cavallino con stampa mucca dal fondo rosa pastello TRAMONTANO NAPOLI

Credits: tramontano.it

Borsa leopardata YVES SAINT LAURENT

Credits: ysl.com

Borsa a spalla in pelle con stampa animalier ZARA

Credits: zara.com