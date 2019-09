La migliore amica di ogni outfit chic è "lei": la "hand bag". Ecco 15 modelli perfetti per ogni occasione e dress code.





Classica, chic e versatile, la borsa a mano è un vero "asso piglia-tutto" in fatto di stile impeccabile.



Dai look più casual, composti da jeans e t-shirt fino ad arrivare a quelli più eleganti come un little black dress, una handbag è sempre ben accetta.

L'hanno sdoganata persino sui red carpet, come perfetta alternativa alle clutch e pochette!

I modelli must have dell’Autunno Inverno 2019-20 sono innumerevoli, ognuna potrà trovare il suo modello del cuore.









Tra le infinite combinazioni, quella minimal dalle linee squadrate in pelle nera, manico essenziale e dettagli in metallo dorato è un evergreen che vi durerà per molte altre stagioni.

Chi volesse invece dare una sferzata di colore al grigiore autunnale può optare per il color block. Così sfoggerete un puzzle caleidoscopico che calamiterà gli sguardi di tutti, fashionisti e non.

E per gli animi più romantici, via libera alle tinte pastello!

Una handbag in pvc trasparente multicolore così come in tessuto rosa cipria o in pelle color crema convinceranno anche l'amica più esigente.

Per aiutarvi a scegliere la borsa a mano più adatta al vostro stile, abbiamo selezionato 15 modelli per cui perderete la testa. Ma mai le chiavi, sempre a portata di mano nella vostra handbag!





BOTTEGA VENETA Borsa a mano in pelle nera con dettagli metallici dorati.



BOYY Borsa a mano in pvc multicolore.

BURBERRY Handbag con pannelli in pelle.



CHANEL Borsa a mano in pelle d'agnello.



CHRISTIAN DIOR Borsa a mano modello Lady.



CULT GAIA Borsa a mano in pelle modello Vos.



LOEWE Handbag modello Puzzle in pelle.



COCCINELLE Il modello Ermitage ha forme compatte in stile Sixties.

MANGO Borsa a mano modello mini shopper.



MANILA GRACE Borsa a mano modello Doris media.



PRADA Handbag in pelle liscia nera con fibbia e dettagli metallici dorati.



SALVATORE FERRAGAMO Borsa a mano in pelle.



STAUD Borsa a mano in pelle modello Frida.



TOD'S Borsa a mano in pelle modello Joy.



TWINSET Handbag in similpelle con filo di perle e catene dorate.



WANDLER Handbag in pelle modello Hortensia.

FURLA La Lady M in pelle di vitello con tracolla removibile.

LIU JO Handbag in similpelle effetto bottalato con stampa rigata e micro borchie.

