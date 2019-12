Qual è il segreto per indossare con stile il bordeaux, il colore più affascinante della palette invernale? Ecco 5 abbinamenti da cui prendere ispirazione.



È la tonalità di rosso più calda e seducente che ci sia ed è anche uno dei colori più amati della stagione fredda: il bordeaux si conferma ancora una volta il grande protagonista dell’autunno-inverno e con la sua allure elegante e sofisticata ci farà compagnia per moltissime settimane.

Ci piace perché è una nuance "democratica": valorizza le more e sta molto bene anche a bionde e rosse, e poi si inserisce senza troppa fatica nel guardaroba quotidiano e si presta sia ad abbinamenti ricercati che a mix match più casual.





Come indossare il bordeaux in modo impeccabile dall’alba al tramonto? Niente panico.

La buona notizia è che questa particolare sfumatura si sposa alla perfezione con tantissime nuance e dà ampio margine di manovra in fase di styling.

Chi non ha voglia di uscire dalla propria comfort zone e sogna un look di tendenza ma non troppo sopra le righe, può indossare il bordeaux con colori neutri come il beige, il bianco e il nero che sono sempre una garanzia.

Chi invece è pronta a osare un po' di più può sfoggiare il bordeaux con qualche tocco di rosa, giallo, verde e viola o, perché no, insieme a capi o accessori a stampa pitonata, per un look “effetto wow” assicurato!

Noi abbiamo già individuato le nostre combo del cuore: eccone 5 da cui lasciarvi ispirare quest’inverno.





Abito bordeaux, mini bag bianca e pumps pitonate









Abito midi bordeaux a maniche lunghe STELLA MCCARTNEY + Mini bag con tracolla a catena WANDLER + Catenina in oro sottile STROILI + Décolleté a stampa pitonata SCHUTZ

Credits: www.farfetch.com/ www.matchesfashion.com/ www.stroilioro.com/ www.farfetch.com









Stivaletti bordeaux, jeans bianchi e blazer a stampa check





Blazer lungo a stampa a quadretti ZARA + Jeans bianchi a gamba dritta WEEKEND MAX MARA + Pullover nero con le maniche a sbuffo & OTHER STORIES + Stivaletti bordeaux con il tacco largo CARMENS

Credits: www.zara.com/ www.it.weekendmaxmara.com/ www.stories.com/ carmens.it









Gonna bordeaux, maglione beige e sandali di velluto nero





Gonna bordeaux a vita alta in pelle di nappa PRADA + Maglione beige con lavorazione a coste BRUNELLO CUCINELLI + Borsa a spalla in pelle beige MARNI + Sandali in velluto nero con cinturino alla caviglia P.A.R.O.S.H.

Credits: www.farfetch.com/ www.farfetch.com/ www.farfetch.com/ www.yoox.com





Pantaloni bordeaux, dolcevita rosa e ballerine nere









Pantaloni bordeaux a vita alta in twill VICTORIA VICTORIA BECKHAM + Maglione a collo alto in lana e cashmere JARDIN DES ORANGERS + Borsa bordeaux con tracolla a catena MOTIVI + Ballerine nere in suede e mesh AQUAZZURA

Credits: www.mytheresa.com/ www.mytheresa.com/ motivi.com/ www.mytheresa.com









Pelliccia bordeaux, abito a fiori e stivaletti da cowboy









Pelliccia ecologica bordeaux con cintura in vita BAMBOOGIE + Abito midi a stampa floreale VELVET + Borsa a tracolla nera in pelle COCCINELLE + Stivaletti neri da cowboy GIOSEPPO

Credits: bamboogie.com/ www.mytheresa.com/ www.coccinelle.com/ www.gioseppo.com