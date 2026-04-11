Bluse, top e camicette cute, da mettere nel carrello prima che vadano sold-out (poi non dite che non vi abbiamo avvisate, eh)

Si abbinano con gonne, pantaloni, bermuda, jeans. Sanno regalare un tocco chic senza sforzo anche al look più semplice. Creano dipendenza ed è molto difficile farsi passare la voglia di collezionarle tutte.

Vi bastano questi indizi per capire di cosa stiamo parlando? Ma è facile, dai! Parliamo delle bluse eleganti e delle camicette più chic della primavera-estate 2026.

Le nuove collezioni dei nostri brand preferiti "pullulano" di modelli troppo - ma troppo! - carini e stavolta selezionare quelle più "meritevoli" di entrare a far parte nel nostro guardaroba estivo non è stato affatto semplice, lo confessiamo.

Però, dopo una lunga ed estenuante ricerca, possiamo dirci molto soddisfatte delle varianti che abbiamo scelto e che vi proponiamo per una sessione di shopping azzeccatissima.

Siete pronte a farvi tentare? Si spazia dalla blusa con fiocco bon ton, alla canotta ricoperta di strass luccicanti.

Dal peplum top sofisticato a quello munito di ruches o fiocchetti per un tocco girlish irresistibile o la versione a righe con spalline scese alla Bardot, perfetta per un anticipo d'estate.

E voi quale vorreste vedere subito nel vostro armadio?

Bluse cute e dove trovarle? Qui!

Blusa a pois con fiocchetto azzurro, SISTER JANE

Credits: sisterjane.com

Top con ruches color ocra, PRIMARK

Credits: primark.com

Peplum top nero, ZARA

Credits: zara.com

Canotta di paillettes, MARELLA

Credits: it.marella.com

Blusa con profili di strass, SANDRO PARIS

Credits: it.sandro-paris.com

Top corto a righe con spalline scese, MANGO

Credits: shop.mango.com

Blusa con fiocchetti, RESERVED

Credits: reserved.com

Top smock color écru, ROUJE

Credits: rouje.com

Blusa bianca con bottoni neri a contrasto, H&M

Credits: 2.hm.com

Top azzurro con ruches, & OTHER STORIES

Credits: stories.com