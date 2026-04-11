Colorate, versatili e chic: ecco le bluse più carine in circolazione
Si abbinano con gonne, pantaloni, bermuda, jeans. Sanno regalare un tocco chic senza sforzo anche al look più semplice. Creano dipendenza ed è molto difficile farsi passare la voglia di collezionarle tutte.
Vi bastano questi indizi per capire di cosa stiamo parlando? Ma è facile, dai! Parliamo delle bluse eleganti e delle camicette più chic della primavera-estate 2026.
Le nuove collezioni dei nostri brand preferiti "pullulano" di modelli troppo - ma troppo! - carini e stavolta selezionare quelle più "meritevoli" di entrare a far parte nel nostro guardaroba estivo non è stato affatto semplice, lo confessiamo.
Però, dopo una lunga ed estenuante ricerca, possiamo dirci molto soddisfatte delle varianti che abbiamo scelto e che vi proponiamo per una sessione di shopping azzeccatissima.
Siete pronte a farvi tentare? Si spazia dalla blusa con fiocco bon ton, alla canotta ricoperta di strass luccicanti.
Dal peplum top sofisticato a quello munito di ruches o fiocchetti per un tocco girlish irresistibile o la versione a righe con spalline scese alla Bardot, perfetta per un anticipo d'estate.
E voi quale vorreste vedere subito nel vostro armadio?
Bluse cute e dove trovarle? Qui!
Blusa a pois con fiocchetto azzurro, SISTER JANE
Credits: sisterjane.com
Top con ruches color ocra, PRIMARK
Credits: primark.com
Peplum top nero, ZARA
Credits: zara.com
Canotta di paillettes, MARELLA
Credits: it.marella.com
Blusa con profili di strass, SANDRO PARIS
Credits: it.sandro-paris.com
Top corto a righe con spalline scese, MANGO
Credits: shop.mango.com
Blusa con fiocchetti, RESERVED
Credits: reserved.com
Top smock color écru, ROUJE
Credits: rouje.com
Blusa bianca con bottoni neri a contrasto, H&M
Credits: 2.hm.com
Top azzurro con ruches, & OTHER STORIES
Credits: stories.com
© Riproduzione riservata