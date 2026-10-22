La blusa in velluto è una perfetta alleata di stile, persino nelle occasioni speciali (e noi vi mostriamo i modelli da puntare subito).

Non solo protagonista indiscussa della serata, ma anche una vera regina di eleganza: Julianne Moore ieri sera è stata una delle grandi special guest della Festa del Cinema di Roma e con il suo look total black ha letteralmente stregato tutti.

Giunta a Roma per la prémiere del suo nuovo film, “The Debut”, e per ritirare il prestigioso premio “Lifetime Achievement Award”, l’attrice ha calcato il red carpet con una creazione firmata da una designer emergente, Colleen Allen.

Ma dimenticate il solito abito da tappeto rosso, per l’occasione Julianne ha sfoggiato un look, sofisticato e super chic, che ci ha ricordato quanto una blusa in velluto possa rivelarsi una perfetta alleata di stile, persino nelle ricorrenze più speciali, a 60 anni e oltre.

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Lei ne ha scelta in velluto stropicciato, con orli in georgette di seta, che ha abbinato a una gonna lunga dalla silhouette fluida e a dei sandali con il tacco dal design essenziale.

Ma se provate a dare un’occhiata alle nuove collezioni FW26, noterete che in circolazione ci sono tantissime varianti, in velluto a pieghe o floreale, a collo alto o con le maniche a sbuffo, che possono tranquillamente trovare spazio nel guardaroba quotidiano.

Anche solo con i jeans per gli impegni più informali, sopra a pantaloni a palazzo o gonne longuette per gli appuntamenti più eleganti: che vogliate sfoggiare la blusa in velluto nella vita di tutti i giorni o aspettare l’arrivo della stagione delle feste per sfruttarla h24, è questo il momento per mettere in wishlist qualche nuovo modello.

Noi per facilitarvi il compito, ne abbiamo selezionate alcune, sia total black che più colorate, che vi conviene tenere d’occhio.

Blusa in velluto: il capo più chic della stagione

ZADIG&VOLTAIRE Blusa nera con lo scollo a v

Credits: zadig-et-voltaire.com

GIORGIO ARMANI Blusa in velluto e seta

Credits: armani.com

& OTHER STORIES Blusa in velluto floreale

Credits: stories.com

LEMAIRE Top a collo alto in velluto

Credits: net-a-porter.com

RALPH LAUREN Top in velluto a pieghe

Credits: ralphlaure.ìn.it

VELVET Blusa in velluto e seta

Credits: mytheresa.com

P.A.R.O.S.H. Blusa con cintura e maniche a palloncino

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