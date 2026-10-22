Julianne Moore ci ricorda che la blusa in velluto è il capo più chic da avere nell’armadio (a 60 anni e non solo)
Non solo protagonista indiscussa della serata, ma anche una vera regina di eleganza: Julianne Moore ieri sera è stata una delle grandi special guest della Festa del Cinema di Roma e con il suo look total black ha letteralmente stregato tutti.
Giunta a Roma per la prémiere del suo nuovo film, “The Debut”, e per ritirare il prestigioso premio “Lifetime Achievement Award”, l’attrice ha calcato il red carpet con una creazione firmata da una designer emergente, Colleen Allen.
Ma dimenticate il solito abito da tappeto rosso, per l’occasione Julianne ha sfoggiato un look, sofisticato e super chic, che ci ha ricordato quanto una blusa in velluto possa rivelarsi una perfetta alleata di stile, persino nelle ricorrenze più speciali, a 60 anni e oltre.
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Lei ne ha scelta in velluto stropicciato, con orli in georgette di seta, che ha abbinato a una gonna lunga dalla silhouette fluida e a dei sandali con il tacco dal design essenziale.
Ma se provate a dare un’occhiata alle nuove collezioni FW26, noterete che in circolazione ci sono tantissime varianti, in velluto a pieghe o floreale, a collo alto o con le maniche a sbuffo, che possono tranquillamente trovare spazio nel guardaroba quotidiano.
Anche solo con i jeans per gli impegni più informali, sopra a pantaloni a palazzo o gonne longuette per gli appuntamenti più eleganti: che vogliate sfoggiare la blusa in velluto nella vita di tutti i giorni o aspettare l’arrivo della stagione delle feste per sfruttarla h24, è questo il momento per mettere in wishlist qualche nuovo modello.
Noi per facilitarvi il compito, ne abbiamo selezionate alcune, sia total black che più colorate, che vi conviene tenere d’occhio.
Blusa in velluto: il capo più chic della stagione
ZADIG&VOLTAIRE Blusa nera con lo scollo a v
Credits: zadig-et-voltaire.com
GIORGIO ARMANI Blusa in velluto e seta
Credits: armani.com
& OTHER STORIES Blusa in velluto floreale
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LEMAIRE Top a collo alto in velluto
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RALPH LAUREN Top in velluto a pieghe
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VELVET Blusa in velluto e seta
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P.A.R.O.S.H. Blusa con cintura e maniche a palloncino
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