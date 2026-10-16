Meghan Markle,torna in UK e lancia il perfetto trend per l'autunno: il cappotto bordeaux
Dopo il chiacchierato rientro in patria, i duchi di Sussex si sono concessi al pubblico nella prima apparizione ufficiale. Meghan Markle e Harry, impegnati in un'uscita a Nottingham, hanno sorriso ai flash e rilasciato dichiarazioni ma tutti gli occhi, com'era prevedibile, sono stati per lei e per il suo look.
Meghan Markle e Harry, i duchi di Sussex, al primo impegno ufficiale dal rientro in Gran Bretagna.
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Per tornare a riempire le prime pagine, Meghan Markle ha scelto un outfit che ha subito attirato l'attenzione: giocato sui toni del vinaccia-bordeaux, un bell'abbinamento composto da una gonna a tubino, una maglia a maniche lunghe, un paio di décolleté e un elegante cappotto monopetto in cashmere. Un pezzo che, per quanto riguarda il colore, si è subito mostrato perfetto per la stagione che è appena iniziata. Non solo: il modello scelto da Markle, con linee ampie, colletto e spalle dal taglio raglan, è un'interpretazione contemporanea e fresca di un grande classico del guardaroba.
Meghan Markle.
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Meghan Markle con un cappotto in cashmere di Joseph.
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Quello scelto da lei è un modello firmato Joseph, marchio inglese fondato nel 1966 dal designer di origini marocchine Joseph Ettedgui, disponibile anche sul sito ufficiale del brand (al prezzo di 1.895 €). Una scelta sofisticata ma attuale, che potete replicare, declinandola secondo il vostro stile, con questi modelli che abbiamo selezionato appositamente per voi.
Cappotto Dona oversize in cashmere, JOSEPH.
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Cappotto Lucia doppiopetto in misto lana, REISS.
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Cappotto lungo monopetto in misto lana, VICTORIA BECKHAM.
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Cappotto viola doppiopetto in misto lana e viscosa, STEFANEL.
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Cappotto lungo con collo alto e cintura, GINA TRICOT.
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Cappotto in double misto lana, ELENA MIRÒ.
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Cappotto doppiopetto regular fit in misto lana, HUGO BOSS.
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Cappotto doppiopetto in pura lana color melanzana, MARELLA.
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Cappotto Kate con revers classici, BA&SH.
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Cappotto in lana a portafoglio, S'MAX MARA.
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