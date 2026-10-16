Tornata agli impegni ufficiali, mano nella mano con il suo Harry, la duchessa di Sussex Meghan Markle ha sfoggiato un total look dai toni autunnali. Star dell'outfit, il cappotto





Dopo il chiacchierato rientro in patria, i duchi di Sussex si sono concessi al pubblico nella prima apparizione ufficiale. Meghan Markle e Harry, impegnati in un'uscita a Nottingham, hanno sorriso ai flash e rilasciato dichiarazioni ma tutti gli occhi, com'era prevedibile, sono stati per lei e per il suo look.



Meghan Markle e Harry, i duchi di Sussex, al primo impegno ufficiale dal rientro in Gran Bretagna.

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Per tornare a riempire le prime pagine, Meghan Markle ha scelto un outfit che ha subito attirato l'attenzione: giocato sui toni del vinaccia-bordeaux, un bell'abbinamento composto da una gonna a tubino, una maglia a maniche lunghe, un paio di décolleté e un elegante cappotto monopetto in cashmere. Un pezzo che, per quanto riguarda il colore, si è subito mostrato perfetto per la stagione che è appena iniziata. Non solo: il modello scelto da Markle, con linee ampie, colletto e spalle dal taglio raglan, è un'interpretazione contemporanea e fresca di un grande classico del guardaroba.

Meghan Markle.

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Meghan Markle con un cappotto in cashmere di Joseph.

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Quello scelto da lei è un modello firmato Joseph, marchio inglese fondato nel 1966 dal designer di origini marocchine Joseph Ettedgui, disponibile anche sul sito ufficiale del brand (al prezzo di 1.895 €). Una scelta sofisticata ma attuale, che potete replicare, declinandola secondo il vostro stile, con questi modelli che abbiamo selezionato appositamente per voi.

Cappotto Dona oversize in cashmere, JOSEPH.

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Cappotto Lucia doppiopetto in misto lana, REISS.

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Cappotto lungo monopetto in misto lana, VICTORIA BECKHAM.

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Cappotto viola doppiopetto in misto lana e viscosa, STEFANEL.

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Cappotto lungo con collo alto e cintura, GINA TRICOT.

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Cappotto in double misto lana, ELENA MIRÒ.

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Cappotto doppiopetto regular fit in misto lana, HUGO BOSS.

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Cappotto doppiopetto in pura lana color melanzana, MARELLA.

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Cappotto Kate con revers classici, BA&SH.

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Cappotto in lana a portafoglio, S'MAX MARA.

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