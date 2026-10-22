Festa del Cinema di Roma: sul red carpet arriva Julianne Moore
Nuova serata di red carpet in occasione della Festa del Cinema di Roma. Giunta alla nona serata, la manifestazione ha accolto le star americane Julianne Moore e Jesse Eisenberg, arrivati nella Capitale per promuovere The Debut, pellicola che li vede protagonisti.
Un evento molto atteso anche dal punto vista dei look, vista la nomea di vera icona del red carpet che accompagna Moore da anni. Le sue apparizioni, da Venezia e Cannes, passando per altri tappeti illustri come quello degli Oscar, sono sempre degne di nota anche quando, come in questa serata, sceglie la sobrietà di un abito total black.
Accanto a lei tante altre suggestioni: Carlotta Gamba con un lungo che abbina il rosa cipria al rosso, colore, quest'ultimo, scelto anche dalla stella dello sci Federica Brignone. Sul red carpet abbiamo visto però anche corti abbinati a stivali, bagliori argentati che svelano stampe inattese e sfumature di bordeaux. Scoprite tutti i look della serata nella nostra gallery.
Festa del Cinema di Roma 2026: i look sul red carpet della nona serata
...
© Riproduzione riservata