Moda autunno inverno 2026: si riparte con un bel paio di stivaletti nuovi (e questi sono i più belli in circolazione)
Nonostante il meteo giochi brutti scherzi, la moda segue imperterrita il suo ritmo. E così, puntuale come sempre, con settembre si apre ufficialmente la "mezza" stagione che vede protagonisti gli stivaletti autunno inverno 2026.
Dai modelli intramontabili alle novità di stagione, sono ancora loro a dare un twist ai nostri look autunnali.
Quali sono i modelli di stivaletti di tendenza 2026?
Gli stivaletti super minimal, così puliti da ricordare comodi calzini, sono tra i protagonisti della stagione. Proprio gli ankle boots in versione socks sono uno dei trend del 2026.
Diversamente dalle passate stagioni, si presentano più grintosi e di carattere, con punte evidenti e decise. Sia flat sia con tacco midi ma sottile, il focus è sulla punta e, ovviamente, sulla facile calzata!
E proprio in un'ottica di comodità, tornano gli slouchy: stivaletti con gambale morbido e destrutturato. Questi ankle boots dall'allure rilassato quasi boho si portano con gonne e pantaloni stretti alla caviglia.
I chelsea boots e i biker si arricchiscono, invece, di fibbie diventanto ankle boots belted. Qui le punte sono più arrotondate sia nei modelli in pelle nera e marrone sia in quelli in camoscio anche colorato. Per quest'ultimi le fibbie si fanno preziose e sparkling trasformandosi in stivaletti da sera.
Tra i grandi classici ci sono i texani che restano un evergreen. E poi non mancano versioni di ankle boots con tacco in pelle intrecciata o stivaletti a rete...
Quali sono i colori di tendenza per l'autunno inverno 2026?
Accanto ai classici e immancabili nero e marrone emergono tonalità calde come bordeaux, cioccolato e borgogna. Non dimenticate poi le nuances neutre e "multitasking", in cui le cromie naturali di pelle e camoscio diventano una firma essenziale di stile ed eleganza.
Ok, è arrivato il momento di fare una check list e di tuffarsi nello shopping!
Gli stivaletti per l'autunno inverno 2026 da comprare ASAP
CHARLES & KEITH
Credits: charleskeith.eu
Dolce & Gabbana
Credits: dolcegabbana.com
GIANVITO ROSSI
Credits: gianvitorossi.com
H&M
Credits: hm.com
OVYÉ
Credits: ovye.it
SÉZANE
Credits: sezane.com
STEVE MADDEN
Credits: stevemadden.it
SANDRO PARIS
Credits: sandro-paris.com
GIOSEPPO
Credits: gioseppo.com
MANGO
Credits: mango.com
UNISA
Credits: unisa-europa.com
JIMMY CHOO
Credits: jimmychoo.com
ZARA
Credits: zara.com
STUART WEITZMAN
Credits: eu.stuartwetzman.com
COS
Credits: cos.com
TOSCA BLU
Credits: toscablu.com
© Riproduzione riservata