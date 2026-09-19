Sono mancati anche a voi durante l'estate? A noi tantissimo! Ecco gli stivaletti da scegliere per iniziare l'autunno con un passo decisamente cool

Nonostante il meteo giochi brutti scherzi, la moda segue imperterrita il suo ritmo. E così, puntuale come sempre, con settembre si apre ufficialmente la "mezza" stagione che vede protagonisti gli stivaletti autunno inverno 2026.

Dai modelli intramontabili alle novità di stagione, sono ancora loro a dare un twist ai nostri look autunnali.

Quali sono i modelli di stivaletti di tendenza 2026?

Gli stivaletti super minimal, così puliti da ricordare comodi calzini, sono tra i protagonisti della stagione. Proprio gli ankle boots in versione socks sono uno dei trend del 2026.

Diversamente dalle passate stagioni, si presentano più grintosi e di carattere, con punte evidenti e decise. Sia flat sia con tacco midi ma sottile, il focus è sulla punta e, ovviamente, sulla facile calzata!

E proprio in un'ottica di comodità, tornano gli slouchy: stivaletti con gambale morbido e destrutturato. Questi ankle boots dall'allure rilassato quasi boho si portano con gonne e pantaloni stretti alla caviglia.

I chelsea boots e i biker si arricchiscono, invece, di fibbie diventanto ankle boots belted. Qui le punte sono più arrotondate sia nei modelli in pelle nera e marrone sia in quelli in camoscio anche colorato. Per quest'ultimi le fibbie si fanno preziose e sparkling trasformandosi in stivaletti da sera.

Tra i grandi classici ci sono i texani che restano un evergreen. E poi non mancano versioni di ankle boots con tacco in pelle intrecciata o stivaletti a rete...

Quali sono i colori di tendenza per l'autunno inverno 2026?

Accanto ai classici e immancabili nero e marrone emergono tonalità calde come bordeaux, cioccolato e borgogna. Non dimenticate poi le nuances neutre e "multitasking", in cui le cromie naturali di pelle e camoscio diventano una firma essenziale di stile ed eleganza.

Ok, è arrivato il momento di fare una check list e di tuffarsi nello shopping!

Gli stivaletti per l'autunno inverno 2026 da comprare ASAP

CHARLES & KEITH

Credits: charleskeith.eu

Dolce & Gabbana

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GIANVITO ROSSI

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H&M

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OVYÉ

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SÉZANE

Credits: sezane.com

STEVE MADDEN

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SANDRO PARIS

Credits: sandro-paris.com

GIOSEPPO

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MANGO

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UNISA

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JIMMY CHOO

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ZARA

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STUART WEITZMAN

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COS

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TOSCA BLU

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