Perché sfoggiarle solo in vacanza? Con i capi giusti le Birkenstock si possono portare all day long, anche in città!



Da calzature “ugly” a cui abbiamo spesso rimproverato poco stile a fashion statement irrinunciabile da indossare 24 ore al giorno: chi l’avrebbe mai detto che le Birkenstock sarebbero diventate uno degli accessori più amati della stagione estiva!

Nessuno ci avrebbe scommesso, eppure gli iconici sandali del noto marchio tedesco di footwear sono oramai uno dei must indiscussi dell’estate e vengono sfoggiati con orgoglio anche fuori dalle mura domestiche.

Completano alla perfezione i look vacanzieri, ma sono oramai stati sdoganati anche in città e una volta fatti entrare nella scarpiera è praticamente impossibile lasciarli andar via.

E c’è poco da storcere il naso: anche le più raffinate icone di stile sembrano aver ceduto al loro fascino e c’è chi addirittura non si fa nessun problema a sfoggiarli persino con calzino di spugna a vista, a conferma del fatto che si possono davvero abbinare in tutte le salse. Con jeans, abitini svolazzanti, minigonne o jumpsuit colorate: tutto è concesso!

Se anche voi siete fan sfegatate delle Birkenstock e siete alla ricerca di qualche nuovo spunto per abbinarle per bene per tutta la stagione, ecco 5 idee look (facili facili da copiare) da cui potete farvi ispirare.





Birkenstock in rafia, abito in pizzo e borsa in paglia









Abito mini bianco in sangallo con cintura in vita IMPERIAL + Sandali in rafia naturale della collaborazione con l'hotel "Il Pellicano" BIRKENSTOCK + Mini bag intrecciata con manico in legno MANGO + Occhiali da sole cat-eye in acetato nero STELLA MCCARTNEY

Birkenstock argentate, jeans e t-shirt









T-shirt bianca in cotone stampata RE/DONE + Jeans 5 tasche a vita alta DONDUP + Sandali in pelle dai riflessi metallizzati BIRKENSTOCK + Orologio con quadrante bianco e cinturino blu 2'OCLOCK

Birkenstock bianche, jumpsuit stampata e borsa a mano





Jumpsuit smanicata a stampa floreale FAITHFULL THE BRAND + Sandali in pelle bianca BIRKENSTOCK + Borsa a secchiello in cuoio con le frange MANSUR GAVRIEL + Orecchini a forma di foglia MABINA

Birkenstock nere, shorts e t-shirt a righe





T-shirt girocollo a righe PETIT BATEAU + Shorts con volant a vita alta ZARA + Sandali neri con logo della collaborazione con VALENTINO + Borsa in pelle rossa a tracolla CELINE

Birkenstock con suola in sughero, pantaloni bianchi e blusa





Pantaloni skinny bianchi OLTRE + Blusa stampata a portafoglio & OTHER STORIES + Sandali con la suola in sughero della collaborazione con RICK OWENS + Tote bag in pelle nera JACQUEMUS

