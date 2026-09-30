Avvistata ai Jardin des Tuilereis per assistere allo show di Dior, Beatrice Borromeo ha sfoggiato un look super chic il cui protagonista è un blazer marrone mélange (e noi vi suggeriamo in modelli da puntare in questa stagione).

L’abbiamo vista seduta in front row, accanto a celeb e altri amici della Maison, ma già dal suo arrivo ai Jardin des Tuilereis non abbiamo potuto fare a meno di notare il suo look: Beatrice Borromeo è stata ieri una delle special guest dello show di Dior.

L’ambassador del brand guidato da Jonathan Anderson ha puntato per l’occasione su un outfit elegante e raffinato, perfettamente in linea con lo stile sofisticato e chic a cui ci ha abituato negli anni.

E la sua mise, tutta giocata su tonalità calde e neutre, ci ha confermato che il blazer marrone mélange ha un potenziale tutto da scoprire e che può rivelarsi una valida alternativa al classico nero.

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Per assistere alla sfilata, Beatrice ne ha scelto uno monopetto dal taglio sartoriale e lo ha abbinato, con quell’eleganza nonchalant che da sempre la contraddistingue, a una camicia bianca in seta, a dei pantaloni ampi a stampa check e a dei sandali dal design essenziale.

Il suo look è l’esempio di come questo capospalla possa inserirsi facilmente anche nelle combinazioni più ricercate, giocando con texture, proporzioni e fantasie diverse.

Ma il bello è che sa essere molto più versatile di quanto sembri. Il blazer marrone mélange, infatti, è uno di quei capi che funzionano altrettanto bene con un paio di jeans e una t-shirt, e questa ci sembra già un’ottima ragione per cedere al suo fascino.

Se anche voi siete pronte ad accoglierlo a braccia aperte nell’armadio, ecco 7 varianti (perfette per l’autunno) che vi conviene tenere d’occhio.

Blazer marrone mélange: 7 modelli per l'autunno

MASSIMO DUTTI Blazer in misto lino con le tasche

Credits: massimodutti.com

ZARA Blazer doppiopetto con collo a revers

Credits: zara.com

MSGM Blazer monopetto in pied de poule

Credits: farfetch.com

MAX&CO. Blazer corto in flanella

Credits: it.maxand.com

MARC’O POLO Blazer monopetto a stampa check

Credits: courtesy of press office

THE ANDAMANE Blazer doppiopetto con tasche laterali

Credits: farfetch.com

OTTOD’AME Blazer doppiopetto con dettagli patchwork jacquard sul retro

Credits: ottodame.it

Foto in apertura: GettyImage