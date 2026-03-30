Papa Leone XIV era in visita ufficiale nel Principato di Monaco e, ad accoglierlo, c'era la famiglia regnante al completo. Ma come mai la Principessa Charlene e la figlia Gabriella erano le uniche a indossare il bianco, mentre le altre principesse erano in nero? C'è una spiegazione...



Sabato 28 marzo Papa Leone XIV era in visita ufficiale nel Principato di Monaco e, ad accoglierlo, ovviamente c'erano la famiglia Ranieri al completo: il Principe Alberto, la Principessa Charlene con i figli, i gemelli Gabriella e Jacques. A catturare immediatamente l'attenzione è stata una certa differenza nella mise delle Principesse: Caroline e Stephanie, insieme a Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo, indossavano il consueto nero, colore d'obbligo previsto in occasione di un incontro con il Pontefice. Mentre Charlene e sua figlia Gabriella spiccavano per due look, perfettamente abbinati, ma entrambi in bianco.

Ma come mai le due erano dispensate da questa regola?



Cos'è il privilegio del bianco e a chi spetta?

Si chiama "Privilège du blanc" (privilegio del bianco) ed una prerogativa particolare concessa dal protocollo vaticano e che permette a pochissime sovrane cattoliche, tra cui le regine di Spagna e del Belgio — come Regina Letizia di Spagna e Regina Matilde del Belgio - oltre alla Gran Duchessa del Lussemburgo, di indossare il bianco anziché il nero previsto. Oltre alle sovrane citate, anche Charlene gode di questo privilegio, concesso proprio dalla Santa Sede dal 2016. Infatti prima di allora le Principesse di casa Ranieri hanno sempre indossato il nero da protocollo, compresa la compianta Principessa Grace (Kelly)!

La principessa Charlene e sua figlia (in questo caso Gabriella ha potuto portare il bianco in virtù della deroga concessa alla madre) hanno indossato due look coordinati firmati Elie Saab: per entrambe due cappotti candidi dalle linee semplici e sofisticati, impreziositi da un dettaglio in pizzo.

Charlene infatti ha indossato un delicato velo per coprire il capo, come da protocollo, mentre troviamo un "lace-touch" sul colletto tondo del soprabito della piccola Gabriella, elegante e impeccabile come la madre. Immancabile per entrambe, una piccola spilla che rappresenta le due bandiere, quella del Principato di Monaco e quella della Santa Sede, oltre a un particolare decisamente insolito. Le due Principesse hanno sfoggiate entrambe occhiali da sole, un elemento decisamente poco usuale ma decisamente funzionale.

Se Charlene e Gabriella ne erano dispensate, il nero invece era d'obbligo per tutte le altre Principesse Reali, impeccabile nei loro total black: Charlotte Casiraghi ha indossato un tailleur con collant e, tracolla e slingback, tutto rigorosamente Chanel. Mentre Beatrice Borromeo ha sfoggiato una giacca con gonna midi a ruota in perfetto stile Dior.

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