Nostalgiche del Barbour? Sarete felici di sapere che l'iconica giacca cerata è tornata alla ribalta tra i trend più cool: ecco come abbinarla ad hoc!

Sarà per il grande successo ottenuto dalla serie di Netflix The Crown (che lo vede protagonista su tanti look della Royal Family). O forse per il prepotente ritorno degli anni 90 sulle passerelle dei nostri designer del cuore. O ancora per il momento d'oro che sta vivendo in questo momento storico il vintage. Fatto sta che il Barbour è più attuale che mai!

Sì, parliamo proprio della celebre giacca cerata amatissima da icone senza tempo come Lady Diana o da influencer del calibro di Alexa Chung. Un trend che non è mai scomparso del tutto, certo, ma che proprio quest'anno sta riscoprendo una popolarità che per certi versi si era perlomeno un po' sopita.

Ora la situazione è più o meno questa: c'è chi possedeva un Bedale o un Beaufort (due dei modelli più amati di sempre) già ai tempi del liceo e ha avuto la lungimiranza di conservarlo nei meandri dell'armadio o in qualche baule in cantina, chi si "mangia le mani" per averlo dato via molti anni fa (#truestory), chi ha scelto di acquistarne un modello nuovo di pacca e chi invece lo sta cercando disperatamente in qualche mercatino dell'usato o del second-hand. A qualsiasi categoria apparteniate, siamo sicure che una volta messe le mani sul vostro - nuovo o vecchio che sia - Barbour, non vedrete l'ora di sfoggiarlo asap.

Ma come abbinarlo per ottenere un look favoloso? Abbiamo pensato a 4 alternative per accontentare i gusti di tutte le #barbourlovers: eccole qui!

Barbour: il look con jeans e stivaletti (casual ma con un twist!)

Giacca BARBOUR, jeans AGOLDE, cardigan a fiori & OTHER STORIES, stivaletti chunky STEVE MADDEN

Credits: barbour.com, mytheresa.com, stories.com, mamaison.shoes

Barbour: il look con leggings e stivali da equitazione (very british style)

Giacca BARBOUR BY ALEXACHUNG, leggings INTIMISSIMI, camicia con ruches C&A, riding boots PEPE JEANS

Credits: barbour.com, it.intimissimi.com, c-and-a.com, zalando.it

Barbour: il look con completo in maglia e mocassini (l'easy-chic è servito!)

Giacca BARBOUR, completo in maglia LUISA SPAGNOLI, mocassini in pelle MANGO

Credits: barbour.com, luisaspagnoli.it, shop.mango.com

Barbour: il look con pantaloni maschili e Dr. Martens (the nineties are definitely back!)

Giacca BARBOUR, pantaloni in lana SANDRO PARIS, pullover a righe KOCCA, stivali stringati DR. MARTENS

Credits: barbour.com, it.sandro-paris.com, kocca.it. drmartens.com