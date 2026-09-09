Nuove skincare, haircare e fragranze risultano essere gli alleati beauty per affrontare al meglio il September Blues.

L'estate sembra essere volata via in un attimo. Le giornate si accorciano, le temperature iniziano lentamente a cambiare e il ritorno in città segna la fine di quel senso di libertà che accompagna le vacanze. È proprio in questo periodo che molte persone sperimentano il cosiddetto September Blues, una sensazione di malinconia, stanchezza e difficoltà nel riadattarsi ai ritmi quotidiani.

Non si tratta di una vera e propria condizione medica, ma di un fenomeno molto comune che accompagna il passaggio tra estate e autunno. La buona notizia? A volte bastano piccoli rituali quotidiani per rendere il rientro più piacevole e affrontare settembre con una nuova energia.

Cos'è il September Blues

Il September Blues è spesso definito come la "sindrome da rientro". Dopo settimane trascorse tra viaggi, giornate all'aria aperta e ritmi più rilassati, tornare a svegliarsi presto, affrontare impegni lavorativi e riprendere la routine può generare un naturale senso di nostalgia.

A questo si aggiunge la percezione che settembre rappresenti un nuovo inizio: una sorta di secondo Capodanno fatto di obiettivi, programmi e buoni propositi che, se da un lato motivano, dall'altro possono anche creare pressione. In questi momenti, anche un piccolo gesto di self-care può fare la differenza: applicare una crema corpo avvolgente come Sleepy Body Lotion di Lush prima di andare a letto può trasformarsi in un rituale rilassante con cui concludere la giornata.

Perché la beauty routine può aiutare

Prendersi cura di sé non risolve certo il September Blues, ma può trasformare alcuni momenti della giornata in piccole pause di benessere. Una skincare piacevole, una fragranza che mette di buon umore o una maschera da applicare la sera possono diventare rituali rassicuranti che aiutano a ritrovare gradualmente il proprio equilibrio.

In un periodo di cambiamento come il rientro, dedicarsi qualche minuto in più può fare la differenza nel modo in cui si affronta la giornata. Per esempio, una maschera notte come The Midnight Magic di Yepoda permette di svegliarsi con una pelle più luminosa e idratata, trasformando la skincare serale in un momento tutto per sé.

I prodotti che regalano una dose di energia in più

Tra gli alleati beauty più apprezzati del periodo ci sono senza dubbio i trattamenti illuminanti. Dopo settimane di sole, mare e aria aperta, la pelle può apparire più spenta e disidratata. Sieri alla vitamina C, essenze illuminanti e creme idratanti contribuiscono a restituire freschezza e luminosità all'incarnato, regalando un immediato effetto "pelle riposata".

Anche i patch occhi e le maschere viso possono diventare preziosi alleati nelle prime settimane di rientro, soprattutto quando il ritorno alle sveglie mattutine si fa sentire. Tra i prodotti più amati spicca Pure Vitamin C12 Serum di La Roche-Posay, formulato per aiutare a ritrovare luminosità e uniformità dell'incarnato. Anche i patch occhi e le maschere viso possono diventare preziosi alleati nelle prime settimane di rientro, soprattutto quando il ritorno alle sveglie mattutine si fa sentire.

Fragranze che migliorano l'umore

I profumi hanno un forte legame con le emozioni e i ricordi. Non sorprende quindi che scegliere una nuova fragranza possa trasformarsi in un piccolo gesto simbolico per inaugurare la nuova stagione.

Le note agrumate, quelle al tè verde, ai fiori bianchi o alle erbe aromatiche vengono spesso associate a sensazioni di energia, freschezza e positività. Fragranze come Replica Under the Lemon Trees di Maison Margiela racchiudono proprio questa atmosfera luminosa e rilassata, perfetta per accompagnare il passaggio dall'estate all'autunno senza rinunciare alla leggerezza.

Una coccola in più per i capelli

Anche la chioma risente degli effetti dell'estate. Sole, salsedine e cloro possono lasciare i capelli più secchi, opachi e difficili da gestire.

Settembre è quindi il momento ideale per introdurre nella propria routine maschere nutrienti, oli leggeri e trattamenti riparatori che aiutino a restituire morbidezza e luminosità. Tra questi, Masquintense di Kérastase è uno dei trattamenti più apprezzati per nutrire in profondità le lunghezze e ritrovare capelli più morbidi e disciplinati dopo l'estate.

Il segreto è creare nuovi rituali

Più che acquistare nuovi prodotti, il vero antidoto al September Blues potrebbe essere il modo in cui li utilizziamo. Trasformare la skincare serale in un momento tutto per sé, dedicarsi una maschera nel weekend o concedersi qualche minuto in più davanti allo specchio può aiutare a vivere il rientro con maggiore serenità.

Anche gesti semplici, come applicare una maschera labbra prima di andare a dormire, possono contribuire a creare una routine più rilassante. È il caso della Lip Sleeping Mask di Laneige, diventata un vero must-have per chi ama concludere la giornata con una piccola coccola beauty.

Perché settembre segna la fine di una stagione, ma rappresenta anche l'inizio di nuove abitudini, nuovi progetti e nuove possibilità. E qualche piccolo alleato beauty può rendere il percorso decisamente più piacevole.