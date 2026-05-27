Grazia Gazette “un'estate glamour“ tra Milano, Como e Forte dei Marmi
L'estate è alle porte, vietato dunque farsi trovare impreparate/i. A fare da trait d’union tra moda, beauty e lifestyle è la nuova Grazia Gazette un'estate glamour, con consigli, dritte e anticipazioni sulla stagione delle vacanze per eccellenza.
Più che un tabloid è un’esplosione di colori, mostrati in anteprima agli occhi di chi vuole sempre essere un passo in avanti rispetto alle ultime tendenze. Racconta, per esempio, che cosa indossare per essere impeccabili, ma anche per divertirsi "selvaggiamente" in ogni momento e appuntamento estivo.
E ancora, quali sono i beauty must da tenere assolutamente in borsa per risplendere di luce ed essere glamour da mattina a sera. E non mancano i luoghi da frequentare e gli appuntamenti più cool a Milano, Como e Forte dei Marmi. Oltre all’oroscopo dell’estate, firmato dalla scrittrice ed esperta di astrologia Melissa Panarello, che svelerà segno per segno i consigli scritti nelle stelle.
Un passo in avanti
Tra le tendenze moda della stagione estiva, l'animalier è uno dei grandi protagonisti, anche in chiave make-up con la capsule KIKO Milano X Just Cavalli, che saprà esercitare tutto il suo fascino sugli incarnati più abbronzati.
Un trucco audace e sensuale, ma anche irriverente e giocoso, ammaliante e sofisticato, da sfoggiare in abbinamento a una serie di capi con stampe maculate e accessori grintosi per un look che saprà attirare gli sguardi in vacanza come in città.
Completa il racconto dell’estate un lungo elenco di appuntamenti da segnare in agenda. Tra questi, i festival e le mostre, gli angoli da scoprire e gli indirizzi dove fare shopping, prendere un drink con vista e dove dormire in tre città simbolo: Milano, la Capitale della moda che non rallenta neppure d’estate; Como, la città sul lago che sorprende con tante occasioni; e Forte dei Marmi, dove tra giri in bici e match di tennis, shopping e spiagge va in scena la vacanza più elegante.
Ecco dove trovare la nuova Grazia Gazette un'estate glamour in collaborazione con KIKO Milano a Milano, Como e Forte dei Marmi.
Grazia Gazette “un’estate glam”
...
Como
A.GI.EMME; Albergo Terminus; Da Luciano; Grand Hotel Tremezzo; Hilton Lake Como; Mandarin Oriental, Lago di Como; MUSA Lago di Como; Nuvole Garden Hotel Lake Como; Palace Hotel; Palazzo Venezia; Ristorante In Teatro; Sheraton Lake Como Hotel; Villa Camilla.
Forte dei Marmi
Almarosa Art Music Bar; Bagno Alaide; Bagno Alpemare; Bagno Alcione; Bagno America; Bagno Annetta; Bagno Carlo; Bagno Costanza; Bagno Piero; Bagno Roberto; Bagno Roma di Levante; Bagno Santa Maria; Caffè Marguttiana; Caffetteria Il Giardino; Gastronomia Biagi; Gelateria Bellamia; Gelateria La Chicca; Gilda Forte dei Marmi; Hotel Belvedere; Hotel St. Mauritius; Maitò dal 1960; Pasticceria Mariani; Pensione America; Villa Roma Imperiale.
Milano
Excelsior Hotel Gallia; Grand Hotel et de Milan; Hotel dei Cavalieri Milano Duomo; Hotel Indigo Milano; Hotel Manzoni; Hotel nhow Milano; Hotel Principe di Savoia; Hotel Regina; Hotel The Square Milano Duomo; Magna Pars L'Hotel à Parfum; Max Brown Hotel Missori; ME Milan Il Duca; Mandarin Oriental Milan; Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano; Rosa Grand Hotel Milano Duomo; SunEleven Rooftop Bar; Tearose Boutique Milano; The Carlton, a Rocco Forte Hotel; The Roof Milano; Senato Hotel Milano; STRAFhotel; Tivoli President Milano Hotel.
© Riproduzione riservata