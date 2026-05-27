Un trait d’union tra moda, beauty e lifestyle: l'edizione speciale della nuova Grazia Gazette realizzata con KIKO Milano in occasione della collab esclusiva con Just Cavalli è la guida indispensabile per chi vuole scoprire tutto il bello dell’estate

L'estate è alle porte, vietato dunque farsi trovare impreparate/i. A fare da trait d’union tra moda, beauty e lifestyle è la nuova Grazia Gazette un'estate glamour, con consigli, dritte e anticipazioni sulla stagione delle vacanze per eccellenza.

Più che un tabloid è un’esplosione di colori, mostrati in anteprima agli occhi di chi vuole sempre essere un passo in avanti rispetto alle ultime tendenze. Racconta, per esempio, che cosa indossare per essere impeccabili, ma anche per divertirsi "selvaggiamente" in ogni momento e appuntamento estivo.



E ancora, quali sono i beauty must da tenere assolutamente in borsa per risplendere di luce ed essere glamour da mattina a sera. E non mancano i luoghi da frequentare e gli appuntamenti più cool a Milano, Como e Forte dei Marmi. Oltre all’oroscopo dell’estate, firmato dalla scrittrice ed esperta di astrologia Melissa Panarello, che svelerà segno per segno i consigli scritti nelle stelle.





Un passo in avanti

Tra le tendenze moda della stagione estiva, l'animalier è uno dei grandi protagonisti, anche in chiave make-up con la capsule KIKO Milano X Just Cavalli, che saprà esercitare tutto il suo fascino sugli incarnati più abbronzati.



Un trucco audace e sensuale, ma anche irriverente e giocoso, ammaliante e sofisticato, da sfoggiare in abbinamento a una serie di capi con stampe maculate e accessori grintosi per un look che saprà attirare gli sguardi in vacanza come in città.



Completa il racconto dell’estate un lungo elenco di appuntamenti da segnare in agenda. Tra questi, i festival e le mostre, gli angoli da scoprire e gli indirizzi dove fare shopping, prendere un drink con vista e dove dormire in tre città simbolo: Milano, la Capitale della moda che non rallenta neppure d’estate; Como, la città sul lago che sorprende con tante occasioni; e Forte dei Marmi, dove tra giri in bici e match di tennis, shopping e spiagge va in scena la vacanza più elegante.



Ecco dove trovare la nuova Grazia Gazette un'estate glamour in collaborazione con KIKO Milano a Milano, Como e Forte dei Marmi.

Grazia Gazette “un’estate glam” Le Grazia Gazette distribuite al Bagno Alaide di Forte dei Marmi, con spiaggia attrezzata e piscina, bar e ristorante con tavoli dove poter pranzare o cenare pieds dans l'eau.

Le Grazia Gazette distribuite al Bagno America di Forte dei Marmi, tornata a splendere dopo vent'anni grazie a un lavoro di restauro che ne ha riportato alla luce il fascino e la memoria.

Le Grazia Gazette distribuite al Bagno Roma di Levante, ambiente très chic, nell'elegante zona balneare di Forte dei Marmi, a solo un minuto dal rinomato pontile.

Le Grazia Gazette distribuite all'Excelsior Hotel Gallia, storico hotel 5 stelle lusso ristrutturato nel 2015, che unisce lo sfarzo liberty della Belle Époque a interni moderni.

Le Grazia Gazette distribuite all’Hotel dei Cavalieri Milano Duomo, storico albergo a pochi passi da Piazza Duomo, dal Teatro alla Scala e dal Quadrilatero della moda.

Le Grazia Gazette distribuite all'Hotel The Square Milano Duomo che si distingue per le camere eleganti, molte con vista sulla Torre Velasca, un ristorante di cucina gourmet, un lounge bar e una terrazza panoramica al decimo piano.

Le Grazia Gazette distribuite all'Hotel nhow Milano, ex edificio industriale trasformato in spazio unconventional che ridefinisce il concetto di ospitalità, tra atmosfere internazionali e glamour.

Le Grazia Gazette distribuite al Max Brown Hotel Missori, boutique hotel vicino a Piazza del Duomo a Milano, apprezzato per il design vintage e contemporaneo, l'atmosfera accogliente e informale.

Le Grazia Gazette distribuite al Rosa Grand Hotel Milano Duomo, elegante, nel cuore della città, a pochi passi dal Duomo è il simbolo dell’ospitalità milanese contemporanea.

Le Grazia Gazette distribuite allo Sheraton Lake Como Hotel, rifugio intimo ed elegante ideale per chi desidera esplorare il lago con uno sguardo raffinato.

Le Grazia Gazette distribuite al Tearose Boutique Milano, concept store nel cuore della città e brand experience che fonde alta moda, design, profumeria artistica e floral design.

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Como

A.GI.EMME; Albergo Terminus; Da Luciano; Grand Hotel Tremezzo; Hilton Lake Como; Mandarin Oriental, Lago di Como; MUSA Lago di Como; Nuvole Garden Hotel Lake Como; Palace Hotel; Palazzo Venezia; Ristorante In Teatro; Sheraton Lake Como Hotel; Villa Camilla.



Forte dei Marmi

Almarosa Art Music Bar; Bagno Alaide; Bagno Alpemare; Bagno Alcione; Bagno America; Bagno Annetta; Bagno Carlo; Bagno Costanza; Bagno Piero; Bagno Roberto; Bagno Roma di Levante; Bagno Santa Maria; Caffè Marguttiana; Caffetteria Il Giardino; Gastronomia Biagi; Gelateria Bellamia; Gelateria La Chicca; Gilda Forte dei Marmi; Hotel Belvedere; Hotel St. Mauritius; Maitò dal 1960; Pasticceria Mariani; Pensione America; Villa Roma Imperiale.



Milano

Excelsior Hotel Gallia; Grand Hotel et de Milan; Hotel dei Cavalieri Milano Duomo; Hotel Indigo Milano; Hotel Manzoni; Hotel nhow Milano; Hotel Principe di Savoia; Hotel Regina; Hotel The Square Milano Duomo; Magna Pars L'Hotel à Parfum; Max Brown Hotel Missori; ME Milan Il Duca; Mandarin Oriental Milan; Palazzo Parigi Hotel & Grand Spa Milano; Rosa Grand Hotel Milano Duomo; SunEleven Rooftop Bar; Tearose Boutique Milano; The Carlton, a Rocco Forte Hotel; The Roof Milano; Senato Hotel Milano; STRAFhotel; Tivoli President Milano Hotel.