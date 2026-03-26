Dalle ballerine Mary Jane ai modelli simply chic, di pizzi, sporty, e colorate...

Non si arrestano... Le ballerine continuano a fare tendenza. Mai come in questa stagione le vedremo protagoniste assolute.

Must pieces della primavera estate 2026. Amatissime dalle donne, sono scarpe femminili, chic e versatili.

Grazie alla loro natura caleidoscopica, non stancano mai e risultano sempre al passo con esigenze di stile, styling ma soprattutto di quotidianità.

Ci sono le ballet flat con punta squadrata senza alcun fronzolo, super concettuali, ma facilissime da abbinare; le più modaiole e cool sono le ballerine Mary Jane con lacci anche in tessuto.

Tra i modelli nuovissimi della moda primavera estate 2026, troviamo le ballerine sneakers. Dimostrazione di un perfetto equilibrio estetico in cui i dettagli sporty si uniscono a linee ballet.

Non mancano modelli classici e ancora super attuali come le ballerine di pelle nera, cioccolato, caramello o burgundy.

Per le giornate più calde, spazio alle ballerine intrecciate: versione 2026 delle ballerine mesh super star della scorsa stagione.

Tanto divertimento e un pizzico di carattere in più con le ballerine animalier impreziosite spesso da cinturini bijoux.

Ballerine colorate monocolore che diventano comode quanto delle pantofole e ancora spiritose in nuances bicolor.

Le più chic sono senza ombra di dubio le ballerine con lacci ultra flat. Amatissime dalle più modaiole. Insomma, ci sono ballerine per tutti i gusti!

Ballerine primavera estate 2026: i modelli da avere sono questi!

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ALESSANDRO ENRIQUEZ x CASADEI

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CAMPER

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COS

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MARNI

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