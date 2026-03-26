Ballerine per la primavera estate 2026: la guida definitiva dei modelli must have
Non si arrestano... Le ballerine continuano a fare tendenza. Mai come in questa stagione le vedremo protagoniste assolute.
Must pieces della primavera estate 2026. Amatissime dalle donne, sono scarpe femminili, chic e versatili.
Grazie alla loro natura caleidoscopica, non stancano mai e risultano sempre al passo con esigenze di stile, styling ma soprattutto di quotidianità.
Ci sono le ballet flat con punta squadrata senza alcun fronzolo, super concettuali, ma facilissime da abbinare; le più modaiole e cool sono le ballerine Mary Jane con lacci anche in tessuto.
Tra i modelli nuovissimi della moda primavera estate 2026, troviamo le ballerine sneakers. Dimostrazione di un perfetto equilibrio estetico in cui i dettagli sporty si uniscono a linee ballet.
Non mancano modelli classici e ancora super attuali come le ballerine di pelle nera, cioccolato, caramello o burgundy.
Per le giornate più calde, spazio alle ballerine intrecciate: versione 2026 delle ballerine mesh super star della scorsa stagione.
Tanto divertimento e un pizzico di carattere in più con le ballerine animalier impreziosite spesso da cinturini bijoux.
Ballerine colorate monocolore che diventano comode quanto delle pantofole e ancora spiritose in nuances bicolor.
Le più chic sono senza ombra di dubio le ballerine con lacci ultra flat. Amatissime dalle più modaiole. Insomma, ci sono ballerine per tutti i gusti!
Ballerine primavera estate 2026: i modelli da avere sono questi!
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ALESSANDRO ENRIQUEZ x CASADEI
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