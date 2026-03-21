Coraggioso, energico: è il momento dell'Ariete, il membro più intraprendente dello Zodiaco. Scoprite insieme a noi quali sono i suoi must-have





Segno che per convenzione segna l'inizio del calendario zodiacale, dal 20 marzo al 20 aprile ci prepariamo ad accogliere l'Ariete. Intraprendente, governato da Marte che ne determina l'indole focosa e competitiva, è da sempre simbolo di vitalità, di energia e di carattere.

Leale e coraggioso, a tratti impulsivo e irascibile, questo segno di fuoco è visto come un vero guerriero dello Zodiaco. E quale guardaroba potrebbe mai fare al caso suo? Curiosando negli armadi dell'Ariete incontriamo pelle nera e abiti che raccontano una femminilità forte, trainante.

Forme e colori denotano sicurezza e self-confidence, tanto che la moderna corazza di questa guerriera potrebbe facilmente essere una tuta: ben più comoda e meno rigida, ma facile da portare con un piglio sofisticato che si fa notare.

La borsa grande si fa messaggio di generosità ma non senza qualche piccolo elemento metallico, un gancio o una fila di borchie, pronte a mettere in chiaro che c'è poco da scherzare: con un segno leale e dedito all'impegno come questo, è meglio rigare dritto.

Scoprite di seguito quali sono i must-have che abbiamo selezionato appositamente per il segno dell'Ariete.

Bomber in pelle, RÓHE.

Credits: Net-a-Porter.com



Abito Sunday in popeline di cotone con arricciature, VIVIENNE WESTWOOD.

Credits: Net-a-Porter.com



T-shirt in cotone con stampa, VICTORIA BECKHAM.

Credits: Mytheresa.com



Orecchini lunghi con frange, COS.

Credits: Cos.com

Tuta composta da felpa con cappuccio e pantalone, ON.

Credits: On.com

Borsa tote A'spasso® con lavorazione Amoretto effetto squame di rettile, ZANELLATO.

Credits: Zanellato.com

Orologio Peachy Weave con quadrante testurizzato verde scuro con numeri stampati bianchi, SWATCH.

Credits: Swatch.com

Occhiali da sole in resina a base vegetale, LONGCHAMP.

Credits: Longchamp.com

Sneakers 9060colore Sea Salt, NEW BALANCE.

Credits: Newbalance.com