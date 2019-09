Tigre, leopardo, zebra, pitone: no, non siamo allo zoo! Tutte le declinazioni dell'animalier da indossare questa stagione.



È proprio il caso di dirlo, l’animalier non va mai in letargo, anzi, puntualmente le zoo prints tornano alla ribalta più audaci e contemporanee che mai.

Zebrato, leopardato, maculato, effetto rettile, ce n'è per tutti i gusti e gli stili! Cosa aspettate ad espandere il vostro guardaroba? Le giacche in jacquard tigrato o leopardato sono già addiction e si abbinano con maxi cinture in cuoio.

Il pitonato quest’anno è ancora più stretch e si indossa quasi come una seconda pelle: jumpsuit e leggings avvolgono l’intera silhouette in un sibilante reptile style. Per un look ancora più "sfacciato" vi basterà mixare maculati e zebrati diversi, osare per credere…

Pronte a sfoderare il vostro basic instict in fatto di shopping? Nella selezione troverete un assaggio dei nostri must have animalier!

FREDDY T-shirt con stampa pitonata rosa.

Credits: freddy.com

GUESS Tronchetto olanes con stampa animalier.

Credits: guess.eu

GUM DESIGN Marsupio in pvc con fantasia leopardata.

Credits: gum-design.com

MANILA GRACE Abito con cintura in vita e stampa pitonata.

Credits: manilagrace.com

MICHAEL MICHAEL KORS Borsaa spalla Whitney grande con perline.

Credits: michaelkors.it

MOTIVI Giubbotto a maniche lunghe in tessuto animalier.

Credits: motivi.com

PENNY BLACK Maglia jacquard a fantasia zebrata.

Credits: pennyblack.com

PINKO Caban effetto pelliccia zebrata.

Credits: pinko.com

THOM BROWNE Borsa a mano Mrs. Thom Bag in pelle con accessori in metallo dorato.

Credits: thomebrowne.com

TWINSET Giacca chiodo in similpelliccia animalier.

Credits: twinset.com

WANDLER Tronchetto in cavallino zebrato.

Credits: mytheresa.com

ZARA Top a stampa animalier con maniche oversize.

Credits: zara.com