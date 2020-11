Un evergreen, capace di resistere stagione dopo stagione. Ecco perché amiamo l'animalier!

Fascino, grinta e un allure che non passa certo inosservata: l’animalier è tutto questo (e molto di più), non a caso, per la stagione fredda si è diffuso a "macchia di leopardo" mutando (quasi) in una seconda pelle tutta da indossare.



Non che in primavera vada in letargo ma di sicuro è in autunno e in inverno che dà il meglio di sé (vedi alla voce "capispalla").



Dite pure addio ai look anonimi, con la stampa animalier i pattern maculati e leopardati la fanno da padrone e compaiono su morbidi e avvolgenti coat (eco)fur tutti da accarezzare, esuberanti décolleté, audaci ballerine, abiti, bluse e accessori di stagione.

Se avete voglia di novità, mixatele tutte insieme in un patchwork di contaminazioni e tessuti diversi!

Insomma la caccia al capo animalier perfetto è aperta. Pronte a scoprire la nostra selezione?



TWINSET U&B Abito della capsule collection Catwin F/W 20020/21.

Credits: twinset.com

LIU JO Giacca imbottita con cintura in vita.

Credits: liujo.com

REPETTO Ballerina a stampa leopardata con laccetto frontale.

Credits: repetto.com

PLEASE FASHION Abito midi animalier.

Credits: pleasefashion.com

GIANNI CHIARINI Borsa tote animalier impreziosita da borchie dorate.

Credits: giannichiarini.com

MOACONCEPT Fa parte della collaborazione con il fotografo di street style Adam Katz Sinding la sneakers con inserto maculato.



Credits: shop.moaconcept.com





PACO RABANNE Cappotto lungo con bottoni dorati centrali.

Credits: mytheresa.com

MOTIVI Blusa con volant e stampa leopardata.

Credits: motivi.com

GIANVITO ROSSI Décolleté in morbido suede leopardato.

Credits: gianvitorossi.com

ELISABETTA FRANCHI Abito maculato con cintura.

Credits: elisabettafranchi.com

MANILA GRACE Chunky sneaker con motivi animalier e glitter.

Credits: manilagrace.com

DOROTHY PERKINS SU ZALANDO Blusa con volant elasticizzata.

Credits: zalando.it

GUESS Eco pelliccia stampa animalier.

Credits: guess.eu

DIXIE FASHION Abito midi con scollo a V.

Credits: dixiefashion.com

& OTHER STORIES Maxi abito animalier con fiocco laterale.

Credits: stories.com

ZARA Vestito in velluto a costine.

Credits: zara.com

IACOBELLA Bag realizzata artigianalmente in cavallino stampa leopardata ( è accompagnata da un cristallo personalizzabile portatore di energia positiva).

Credits: iacobella.com