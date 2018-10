Dai classici Dr. Martens alle proposte più preziose, tutti i modelli must-have da acquistare e sfoggiare durante la stagione fredda

Suola a carrarmato, lacci e attitudine underground. Gli anfibi tornano a imporsi nel guardaroba autunnale per la gioia delle più nostalgiche, che voleranno subito con la mente ai mitici anni ‘90 e ancora più indietro, alle origini del punk o alle subculture della Londra di fine anni ‘50.

Parlare di trend sarebbe riduttivo, visto che gli anfibi in realtà rientrano a pieno titolo tra i grandi classici, a dispetto delle radici “ribelli” e anticonformiste. Un evergreen che non smette mai di stupirci, in grado di catturare l’attenzione con le sue linee ruvide e grintose, ma di rivelarsi allo stesso tempo super versatile - al pari di un paio di sneakers - soprattutto se si opta per un modello total black.

Non abbiate paura di osare però: il bello degli anfibi sta proprio nella loro capacità di sdrammatizzare qualsiasi look, scompigliando le regole di stile predefinite. Che decidiate di indossarli con gonne plissé, abiti in velluto o jeans sdruciti, il risultato sarà piacevolmente inedito e mai banale.

Scoprite la nostra selezione e lasciatevi ispirare dai modelli must-have di stagione!



DR. MARTENS Il classico dei classici: stivaletto in pelle con fettuccia posteriore, cuciture gialle e suola a cuscinetto d'aria.





Credits: drmartens.com



TOPSHOP Con doppia fascia frontale e zip esterna.





Credits: topshop.com

BALMAIN Anfibi in pelle argentata con catena decorativa e finiture in metallo.





Credits: balmain.com

TOD’S Rivisitazione sofisticata dei classici anfibi, con fibbia in metallo, zip laterale, tacco in cuoio e suola in gomma con gommini a rilievo.





Credits: tods.com

SERGIO ROSSI Black & white per lo stivaletto in nappa chalk con lacci di velluto.





Credits: sergiorossi.com

DEL CARLO In pelle effetto used, con impunture tono su tono e suola a carrarmato.





Credits: delcarlo.it

TRENTA7 Zip decorativa al posto dei lacci, pelle e velluto per gli stivaletti con suola a contrasto.





Credits: trenta7.com

GIOSEPPO Stivaletti con borchie decorative e chiusura con cerniera interna.





Credits: gioseppo.com



LE DANGEROUGE Stivaletto in pelle impreziosito da dettagli gold.





Credits: ledangerouge.com



BRUNELLO CUCINELLI Con suola in gomma e fascia gioiello alla caviglia.





Credits: mytheresa.com

VALENTINO GARAVANI In vitello, con iconico logo VLTN stampato a contrasto sulla tomaia.





Credits: valentino.com

ROGER VIVIER Opulenti, con lacci in velluto e maxi fibbia di strass.





Credits: mytheresa.com

DIESEL Silhouette androgina ed essenziale, pelle liscia e occhiello a forma di bullone ispirato alla moda punk.





Credits: diesel.com

TIMBERLAND Scarponcino con suola in gomma e lacci bicolor.





Credits: timberland.it

CONVERSE In tessuto, con tacco e fasce gommate.





Credits: converse.com

KURT GEIGER Una pioggia di strass impreziosisce gli stivaletti in pelle con suola in gomma.





Credits: Courtesy of Press Office