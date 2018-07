Ok, lo confessiamo! Trattasi di uno dei nostri brand preferiti.

Con quello stile originale senza essere eccessivo, attento alle ultime tendenze senza snaturare la sua identità, & Other Stories ci ha conquistato sin dall'inizio.

Le sue collezioni, che vorremmo interamente appese nel nostro armadio, sono sempre costellate di pezzi iconici mixati a dettagli cool.

I capi e gli accessori irrinunciabili da acquistare adesso e "sfruttare" anche nei prossimi mesi per dare un twist al guardaroba?

Pur con grande fatica siamo riusciti a limitare la nostra wish list a soli 10 must: dal wrap dress al blazer raffinato, passando per la tracollina compatta e la collana dal design geometrico.

Collezionateli tutti!













IL WRAP DRESS





Versatile e chic, l'abito a portafoglio è uno dei capi chiave dell'estate 2018. Da indossare dal mattino alla sera in mille occasioni diverse.

LA COLLANA GEOMETRICA





Linee pulite, forme geometriche e un design accattivante, queste le caratteristiche di una collana che farà la differenza su tanti look.





LA TRACOLLINA CHIC





Un passe-partout sulle mise da giorno ma compatta e chic al punto giusto per essere usata anche di sera.

IL BLAZER DOPPIOPETTO





Un pezzo iconico che non può mancare nel guardaroba femminile più chic. Il bianco poi nella bella stagione ha una marcia in più.

LA GONNA A FIORI





Fresca e romantica, la gonna midi dalla fantasia floreale si adatta agli stili più disparati. Ci piace sia con i tacchi che con le sneakers, e a voi?

I SANDALI CON TACCO MIDI





Comodi, pratici e cool. E nella versione luccicante in pelle silver vi accompagneranno anche nelle sere d'estate.

LA BLUSA A POIS





Mixata con una gonna elegante o anche con un semplicissimo paio di jeans, risolve diversi dilemmi del genere "non so cosa mettermi".

I PANTALONI DI VELLUTO





Il velluto a coste continua a mietere fashion victims, sia d'estate che d'inverno. Questo modello a culotte è sofisticato al punto giusto e la nuance intensa di verde fa il resto.

LA FASCIA PER CAPELLI





Cool tra i capelli, bon ton se utilizzata come foulard intorno al collo, l'effetto lo decidete voi.

GLI OCCHIALI DA SOLE RETRO





Per un tocco vintage irresistibile, gli occhiali da diva con montatura bianca sono un must.

Credits: stories.com